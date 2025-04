Cháy nhà trong đêm tại Tiền Giang, 4 người tử vong

(VTC News) -

Thông tin từ trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, lúc 1h38 ngày 10/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh này nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm ở khu phố 7, Phường 4, TP Mỹ Tho.

Sau khi nhận tin, lực lượng PCCC-CNCH điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 2 xe bơm nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên, do căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, cửa khóa bên trong, công tác tiếp cận và chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Khi tiếp cận bên trong, lực lượng phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong. Đến 2h15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn không cho lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Ngay sau đó, Công an Phường 4 triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.