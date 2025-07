Cháy lớn trong đêm tại Thái Nguyên, giám đốc công ty tử vong

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể ở Thái Nguyên.

Rạng sáng 22/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Chợ Rã (thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cũ), tỉnh Thái Nguyên khiến một người tử vong và một người khác bị thương. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.

Lãnh đạo xã Chợ Rã, Thái Nguyên cho biết, ngọn lửa bùng phát tại khu vực kinh doanh kiêm trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể, thuộc Tiểu khu 7 – nơi được xem như trung tâm thương mại quy mô nhỏ, tập trung nhiều hộ kinh doanh mặt hàng gia dụng, điện tử và may mặc của địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Công an xã Chợ Rã, tổ an ninh cơ sở, Công ty TNHH MTV Thiên Ân và Tổ chữa cháy khu vực Chợ Mới (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên) khẩn trương có mặt, triển khai công tác dập lửa. Đám cháy được khống chế vào khoảng 4h45 cùng ngày.

Đến 4h45 ngày 22/7, đám cháy được khống chế.

Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến ông Bùi Trung H. (SN 1962), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể, tử vong tại chỗ. Ông Phùng Văn T. (SN 1979, trú tại Tiểu khu 7) bị thương và đang được điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.