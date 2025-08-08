(VTC News) -

Theo đó, khoảng 11h ngày 8/8, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (thuộc phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Cháy gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, nghi do người dân đốt. (Ảnh: Đ.N)

Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Giữa nắng nóng gay gắt, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun công suất lớn khống chế đám cháy, không để lửa lan vào rừng sản xuất.

Đám cháy xảy ra trong diện tích do UBND thành phố giao An Phước Viên quản lý, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chủ yếu là thực bì sau khai thác. Công tác dập lửa có sự phối hợp của lực lượng kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy cơ động rừng và cán bộ phường Hòa Khánh.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy ước tính khoảng 3.000m².

Trong biên bản làm việc, đại diện Trung tâm hỏa táng An Phước Viên cho rằng điểm phát lửa nghi do người dân đốt, chủ rừng khẳng định không tự ý đốt.