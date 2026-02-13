Cảnh sát giải cứu kịp thời 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân ở Quảng Ninh

Trưa 13/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khống chế thành công vụ hỏa hoạn tại nhà dân ở phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, giải cứu an toàn 3 người đang mắc kẹt trong khói độc.

Khoảng 11h40 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo cháy tại số nhà 497, đường Lý Thường Kiệt, tổ 75, khu Cửa Ông 7, phường Cửa Ông (chủ hộ là ông Phạm Văn Hùng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe téc nước cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Cháu bé sinh năm 2016 được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu khỏi đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hiện trường, đám cháy được xác định bùng phát từ khu vực bếp tại tầng 2. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khói đen đặc nhanh chóng bao trùm và lan lên các tầng trên.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân đang mắc kẹt tại tầng 3 trong tình trạng hoảng loạn, lối thoát duy nhất đã bị khói khí độc bao phủ hoàn toàn.

Xác định việc cứu người là ưu tiên cao nhất, tổ trinh sát đã sử dụng thiết bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc xuyên qua làn khói dày đặc để tiếp cận tầng 3. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 3 nạn nhân xuống nơi an toàn.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Ông Phạm Văn Hùng (sinh năm 1965); bà Đào Bích Thủy (sinh năm 1970) và cháu Phạm Nhật Anh (sinh năm 2016).

Hiện trường đám cháy nhà dân khiến 3 người bị mắc kẹt. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, các mũi chữa cháy đã triển khai phương án khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Sự hiệp đồng tác chiến nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã giúp bảo vệ tính mạng người dân và tài sản ngay trong những ngày cao điểm cận Tết Nguyên đán.

Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng điện, gas và các thiết bị đun nấu để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết.