ChatGPT và hàng loạt trang web tê liệt do Cloudflare gặp sự cố

(VTC News) -

Trong thông báo vào tối 18/11, Cloudflare - công ty cung cấp dịch vụ mạng và bảo mật quan trọng cho phần lớn Internet - cho biết: "Cloudflare đã nhận được thông tin và đang điều tra sự cố có khả năng ảnh hưởng đến nhiều khách hàng".

Hiện tại, một số dịch vụ đang dần được khôi phục. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể nhận thấy tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường và Cloudflare cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

OpenAI, X và nhiều trang web lớn ngừng hoạt động do Cloudflare gặp sự cố. (Ảnh: Tom's Guide)

Dù nguyên nhân gốc rễ chưa được tiết lộ nhưng theo Windows Central, sự cố này trùng hợp với lịch trình "bảo trì tại trung tâm dữ liệu SCL (Santiago)".

Vào khoảng 19h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng ghi nhận tình trạng mạng xã hội X và hệ thống ChatGPT của OpenAI bị ảnh hưởng nặng nề, không thể truy cập. Một số nền tảng khác như Canva, PayPal và Uber cũng bị ảnh hưởng gián đoạn đối với một số dịch vụ.

Khi người dùng cố gắng truy cập vào những dịch vụ bị ảnh hưởng, hầu hết màn hình đều hiển thị thông báo như: "Vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục".

Hồi tháng 10, Amazon Web Services (AWS) cũng gặp sự cố sập mạng khiến hàng trăm dịch vụ online tê liệt. Theo trang giám sát Downdetector, riêng tại Mỹ có hơn 2.000 báo cáo về việc AWS gặp lỗi.

Sự cố diễn ra đột ngột và lan rộng, làm gián đoạn hoạt động của các ứng dụng và dịch vụ như Snapchat, nền tảng game Roblox, sàn giao dịch tiền số Coinbase, ứng dụng giao dịch Robinhood, ứng dụng họp video Zoom và ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo.

Chính những dịch vụ của Amazon như Amazon.com, PrimeVideo và Alexa cũng gặp trục trặc trong sự cố lần này.

AWS được mô tả là “dịch vụ đám mây toàn diện nhất thế giới”, cung cấp hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu và lưu trữ cho hàng triệu doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ trên toàn cầu. Chính vì vậy, chỉ một sự cố nhỏ ở AWS cũng có thể gây tác động dây chuyền đến hàng loạt nền tảng trực tuyến.