Chàng trai 22 tuổi gây sốc khi xuất hiện khỏe mạnh tại tang lễ của chính mình

(VTC News) -

Trong lúc những người đưa tang đang nghẹn ngào tưởng nhớ mình, chàng trai 22 tuổi (người Argentina) bất ngờ bước vào tuyên bố: “Tôi vẫn còn sống!”. Sự xuất hiện của anh không chỉ khiến đám đông choáng váng mà còn buộc cảnh sát phải vào cuộc làm rõ.

Chuyện bắt đầu từ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 18/9, khi một thanh niên bị xe chở mía cán qua người. Ban đầu, có ý kiến nghi ngờ đây là vụ tự tử, song cơ quan công tố sau đó khẳng định là tai nạn ngộ sát và ra lệnh khám nghiệm tử thi. Ngày hôm sau, một phụ nữ đến đồn cảnh sát nhận thi thể và khẳng định đó chính là con trai mình.

Chàng trai 22 tuổi trở về trong đám tang của chính mình. (Ảnh: Jam Press)

Người mẹ cho biết bà nhận ra nạn nhân qua quần áo và một vài đặc điểm ngoại hình. Tin tưởng vào lời khai, chính quyền trao trả thi thể cho gia đình để tổ chức tang lễ vào cuối tuần.

Tuy nhiên, trong lúc tang lễ diễn ra, "người quá cố" xuất hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Thanh niên này (danh tính chưa được tiết lộ) cho biết anh vừa trải qua nhiều ngày say xỉn ở Alderetes (phía bắc Cordoba, Argentina), hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra tại quê nhà.

Sự trở về bất ngờ này khiến không khí tang lễ náo loạn. Ngay sau đó, thanh niên được đưa đến đồn cảnh sát địa phương để lấy lời khai, trong khi thi thể trong quan tài được chuyển trở lại nhà xác nhằm xác minh danh tính lần nữa.

Kết quả cho thấy nạn nhân là Maximiliano Enrique Acosta, 28 tuổi, sống tại thị trấn Delfín Gallo (tỉnh Tucumán, miền bắc Argentina) gần đó. Sau khi nhận bàn giao thi thể, gia đình tổ chức tang lễ cho anh vào ngày 23/9.

Maximiliano Enrique Acosta - người qua đời trong vụ tai nạn. (Ảnh: Jam Press)

Thế nhưng, bi kịch không dừng ở đó. Gia đình Maximiliano khiếu nại về những sai sót hành chính khiến họ đau lòng. Trước khi nhận đúng người thân, họ từng được chỉ đến xem một thi thể khác. Anh trai của Maximiliano là Hernán bức xúc nói: “Mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Đầu tiên, họ trao cho chúng tôi một thi thể không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Sau đó, tôi phải đến nhà xác hai lần. Chúng tôi không đáng phải chịu cảnh này sau tất cả nỗi đau đã trải qua".

Trước phản ứng gay gắt từ gia đình, văn phòng công tố mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân của hàng loạt nhầm lẫn nghiêm trọng.

Sự việc hy hữu này không chỉ gây sốc cho gia đình nạn nhân mà còn khiến dư luận Argentina xôn xao, đặt ra câu hỏi về quy trình quản lý và nhận dạng thi thể của cơ quan chức năng.