Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái

(VTC News) -

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 30/9 công bố quyết định điều động của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, sinh ngày 7/5/1969, quê quán xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân Quân sự.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái trải qua nhiều vị trí công tác tại nhiều đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Trước 9/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2016, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 11/2016, ông là Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Tháng 7/2018, ông là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; là Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội từ tháng 11/2018.

Tháng 10/2019, ông là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1 và đến tháng 7/2020 là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

Năm 2020, ông Nguyễn Hồng Thái được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hồng Thái được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2024, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Tháng 4/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Hồng Thái được thăng quân hàm Thượng tướng.