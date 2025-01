Chân dung 8 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được điều động trong tháng đầu năm 2025

(VTC News) -

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 11/1, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Xuân Phong tiếp quản công việc của ông Dương Văn An - người bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo hôm 10/1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Đặng Xuân Phong. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong sinh ngày 8/7/1972, quê quán xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bắt đầu làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai từ năm 1994, ông Đặng Xuân Phong trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh này như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai từ tháng 10/2020.

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ngày 17/1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Ông Đỗ Thanh Bình thay vị trí ông Nguyễn Văn Hiếu được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê quán xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ ở tỉnh Kiên Giang như: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Ngày 17/1, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ đứng đầu Tỉnh ủy Kiên Giang thay ông Đỗ Thanh Bình trước đó được giao nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: Tỉnh ủy Kiên Giang)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965, quê quán phường Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 18/1, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh: Tỉnh ủy Cà Mau)

Ông Nguyễn Hồ Hải thay vị trí ông Nguyễn Tiến Hải được giao nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977, quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Quận 8, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Quận 8, Bí thư Quận ủy Quận 3, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Bùi Văn Nghiêm làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố ngày 18/1, ông Bùi Văn Nghiêm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận nhiệm vụ mới, giữ chức Phó Ban Nội chính Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Trần Tiến Dũng. (Ảnh: Tỉnh ủy Vĩnh Long)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Tiến Dũng sinh ngày 7/3/1975, quê quán tỉnh Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp.

Ông trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư pháp từ chuyên viên; Thư ký Bộ trưởng, Phó Trưởng Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Văn phòng Bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ. Năm 2016, ông được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đầu năm 2019, ông Trần Tiến Dũng được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 5/2023, ông được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị vào ngày 19/1.

Theo đó, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Quản Minh Cường đảm nhiệm cương vị mới thay ông Trần Hồng Minh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải cuối tháng 11/2024.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường. (Ảnh: Tỉnh ủy Cao Bằng)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông từng trải qua các nhiệm vụ ở Bộ Công an, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ngày 22/1, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc.

Đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Hầu A Lềnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân sự Quân khu II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hầu A Lềnh. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973; quê quán xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông có trình độ Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hầu A Lềnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông có thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai và từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Sa Pa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Bí thư Huyện ủy Sa Pa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Sáng 25/1, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Hồng Văn thay vị trí ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều 23/1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Hồng Văn.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn sinh ngày 3/2/1976, quê quán xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ ngành Công an, ông Vũ Hồng Văn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (tháng 10/2023), ông Vũ Hồng Văn được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2024, Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.