Chân bỗng nổi 'sợi dây thừng' ngoằn ngoèo vì đứng lâu, đi lại nhiều

(VTC News) -

Những ngày cận Tết, bệnh nhân N.V.H. (62 tuổi) đến khám tại Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 trong tình trạng chân trái đau nhức, nặng chân kéo dài, phù nhiều, kèm theo biến đổi sắc tố da. Đáng chú ý, trên cẳng chân xuất hiện các búi tĩnh mạch giãn nổi ngoằn ngoèo như dây thừng dưới da, gây đau và hạn chế vận động.

Theo các bác sĩ, dịp Tết cận kề, việc đi lại nhiều, đứng lâu, sinh hoạt đảo lộn và ăn uống thất thường khiến tình trạng bệnh của bệnh nhân tiến triển nhanh hơn.

Chân nam bệnh nhân bỗng nổi chi chít 'sợi dây thừng' ngoằn ngoèo (Ảnh: BVCC).

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện siêu âm Doppler mạch máu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy tĩnh mạch hiển lớn chân trái mức độ C4a. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao loét chân, viêm da và hình thành huyết khối tĩnh mạch.

Ekip can thiệp của Viện Tim mạch chỉ định điều trị bằng phương pháp can thiệp nhiệt nội mạch bằng laser dưới hướng dẫn siêu âm. Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, chỉ cần vết chọc kim nhỏ nhưng có thể xử lý triệt để đoạn tĩnh mạch suy, đồng thời bảo tồn tối đa mô lành.

Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể đi lại sớm, cảm giác nặng chân giảm rõ rệt và được xuất viện trong thời gian ngắn.

Theo các bác sĩ Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8, hàng năm dịp Tết là thời điểm số bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới nhập viện tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu do việc đi lại nhiều, đứng lâu khi du xuân, lễ hội; ngồi lâu khi tiếp khách; ăn mặn, sử dụng rượu bia và sinh hoạt không điều độ.

Những yếu tố này làm tăng áp lực lên hệ tĩnh mạch chi dưới, khiến dòng máu ứ trệ, từ đó làm tình trạng giãn và suy tĩnh mạch tiến triển nặng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các triệu chứng như nặng chân, mỏi chân, chuột rút về đêm; phù cổ chân, cẳng chân; tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo; da sạm màu, khô, dễ ngứa hoặc loét chân ở giai đoạn muộn.

Để bảo vệ đôi chân trong dịp Tết, người dân nên tránh đứng hoặc ngồi tư thế quá lâu, vận động nhẹ sau mỗi 30 - 60 phút, kê cao chân khi nghỉ, hạn chế ăn mặn và rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, mang vớ áp lực đúng chỉ định và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.