Cen Land sẽ phân phối độc quyền dự án An Zen Residences

(VTC News) -

An Zen Residences không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ, mà còn mang đến chuẩn mực mới cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Đây không phải là những sản phẩm “giá rẻ – chất lượng thấp” như nhiều người vẫn mặc định, mà là những căn hộ được phát triển trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả, Ecology – Sinh thái, đảm bảo mức giá phù hợp khả năng chi trả nhưng vẫn giữ vững chất lượng, công năng và giá trị sống bền vững.

Dự án được thiết kế với phong cách tối giản hiện đại, tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, đồng thời chú trọng kiến tạo cộng đồng gắn kết thông qua hệ thống tiện ích nội khu như sân thể thao đa năng, gym trong nhà, khu BBQ, clubhouse… giúp cư dân không chỉ có nơi ở, mà còn có một môi trường sống trọn vẹn, năng động và giàu trải nghiệm.

An Zen Residences nằm tại khu dân cư hiện hữu chỉ cách trung tâm thành phố 5km và nằm ở trung điểm các khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng.

An Zen Residences là lời khẳng định của chủ đầu tư rằng “nhà ở vừa túi tiền” không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp về chất lượng, mà chính là cơ hội để đông đảo người dân – đặc biệt là giới trẻ và các gia đình trẻ – tiếp cận một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khả năng tài chính của mình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC – cho biết: “An Zen Residences được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường, mở rộng cơ hội an cư bền vững cho người dân miền Bắc.”

Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land - cũng chia sẻ: “Việc hợp tác với Nam Long ADC không chỉ đơn thuần là phân phối một dự án, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài trong hành trình kiến tạo giá trị an cư bền vững cho cộng đồng.”

Trong khuôn khổ sự kiện, Cen Land công bố hợp tác với các đại lý chiến lược tại Hải Phòng gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, RECBOOK, T-LAND, HARBOR REAL, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Bất động sản Trí Việt nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa dự án An Zen Residences đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.