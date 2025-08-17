Cây phượng trên vỉa hè bật gốc đè bẹp 2 xe máy, 4 người may mắn thoát chết

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, cây xanh trên đường Hàm Nghi (phường Đông Hà) bị bật gốc, đổ ra đường, đè trúng 2 xe máy đang đi.

Theo đó, lúc 16h45 ngày 17/8, trước nhà số 9, đường Hàm Nghi, cây phượng rất lớn bật gốc đổ xuống lòng đường. Rất may, cả hai xe máy chở 4 người khi tình cờ ngang qua bị cây phượng đè trúng đều thoát nạn. Trong đó một xe máy chở 2 mẹ con và chiếc xe còn lại chở 2 vợ chồng. Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim này.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đông Hà cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý, dọn dẹp. Đến chiều tối cùng ngày, gốc cây phượng đổ ra đường đã được di dời khỏi hiện trường.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ 17/8 đến đêm 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Tây Bắc Bộ, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ. Sau khi mưa liên tục trút xuống, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị là những địa phương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường trong những giờ tới.