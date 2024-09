Cây đổ la liệt, đường phố Hải Phòng ngập sâu sau bão Yagi

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP Hải Phòng, từ sáng nay 8/9 đến sáng 9/9, dự báo Hải Phòng mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tại các quận/huyện Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Lão, An Dương, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn từ 20-50mm.