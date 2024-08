Cày 2-3 công việc cùng lúc, người trẻ từ chối hẹn hò, yêu đương

Với quan điểm tuổi trẻ là thời đoạn vàng để gây dựng sự nghiệp và chứng minh bản thân, nhiều người trẻ chọn gác lại chuyện yêu đương, lập gia đình để dành toàn bộ thời gian, sức lực cho công việc.

'Thời gian nghỉ ngơi còn không có... nói gì chuyện yêu đương'

23h đêm, phòng trọ của Nguyễn Vũ Anh Văn (1996, Thanh Hoá) vẫn sáng đèn bởi còn nhiều công việc đang chờ anh xử lý. Kể từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, Văn duy trì làm 2 công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống ở Thủ đô. Có thời điểm, anh phải làm tới 3 công việc một lúc.

"Ngoài giờ hành chính làm việc tại cơ quan, tôi chạy thêm xe công nghệ vào các buổi tối từ 19h đến 22h30. Có ngày đông khách, ham quá nên tôi chạy xe tới nửa đêm", Văn nói.

Thời gian này, giá nhà trọ tăng nên Văn nhận thêm công việc đánh máy tại nhà. Kết thúc buổi chạy xe, Văn ăn tạm gói xôi hoặc bánh mỳ để tiết kiệm thời gian, tranh thủ vừa ăn vừa làm.

Là con cả trong nhà, chàng trai 28 tuổi vừa phải lo cho bố mẹ ở quê, vừa lo học phí cho em gái, vừa tiết kiệm tiền để lấy vợ.

Dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc lập gia đình nhưng suốt 5 năm nay, Văn không yêu ai. Ở Hà Nội một mình, chàng trai quê Thanh Hoá luôn muốn có bạn gái bầu bạn, chia sẻ buồn vui nhưng với quỹ thời gian hiện tại, Văn khó thực hiện ước mơ giản đơn ấy.

Một ngày Văn làm việc gần 20 tiếng, chỉ dành khoảng 4 tiếng để nghỉ ngơi và giải quyết các công việc cá nhân. Chàng trai tâm sự: "Đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, tôi làm gì còn thời gian tìm hiểu ai. Chưa kể khi có bạn gái rồi phải dành nhiều thời gian quan tâm, tôi sợ mình không làm được".

Một phần, Văn cũng tự ti về điều kiện kinh tế của bản thân. Chàng trai này lo sợ yêu đương sẽ đi đến hôn nhân, trong khi ở giai đoạn này, anh chưa có gì trong tay, sẽ làm khổ bạn đời.

Văn đặt mục tiêu mua nhà trước mới tính đến chuyện lập gia đình. "Nhưng với đà này, có khi năm 40 tuổi tôi mới lấy được vợ", Văn nói.

Không còn sức lức để hẹn hò

Tương tự Văn, Nguyễn Hương Mai (SN 2001, Hà Nội) cũng làm 2 công việc cùng lúc bởi mức lương vừa ra trường của Mai chỉ được khoảng 5 triệu. Cô biết nếu không làm thêm việc, không đủ tiền sinh hoạt hàng ngày.

Từ ngày ra trường, đi làm, Mai gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, không tham gia các cuộc vui như thời sinh viên bởi không có khả năng chi trả.

Không mang trên mình gánh nặng gia đình hay tài chính trước khi kết hôn, nhưng Mai lại cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với các vấn đề chốn công sở. "Nào là sếp khó tính, đồng nghiệp soi mói, ma chay cưới hỏi,... khiến tôi tiêu hao hết năng lượng", bởi vậy mới đi làm hơn 1 năm nhưng Mai luôn uể oải, mất tinh thần.

Sau khi làm ở cơ quan, về nhà Mai tranh thủ làm thêm công việc chỉnh sửa ảnh cho một shop thời trang. Ngày nào cô gái trẻ cũng kết thúc công việc lúc 23h, thế nhưng thay vì chọn hẹn hò, trò chuyện với bạn khác giới, Mai chọn xem phim hoặc nghe nhạc một mình.

"Dù mới 23 tuổi nhưng tôi không còn sức lức để hẹn hò. Nếu có thời gian tôi thích ở mình, nghỉ ngơi hơn trò chuyện tìm hiểu ai đó", Mai chia sẻ.

Thời gian gần đây Mai đọc được thông tin chuyên gia kiến nghị thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình.

Với nhiều người, đây có thể là tin vui nhưng Mai không "mặn mà" với chuyện tìm bạn đời. Cô gái trẻ cho hay: "Thời đại ngày nay đã cởi mở hơn nhiều, tôi thấy nhiều phụ nữ không lấy chồng nhưng rất thành công, tự do tài chính. Tôi cũng đang cân nhắc về điều này".

Mới đây, tại Hội thảo góp ý, hoàn thiện chính sách trong Luật Dân số, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM kiến nghị giảm thời gian làm việc của người lao động đủ ngắn để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình.

Theo GS Nhân, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,96, thấp nhất trong lịch sử và được dự báo tiếp tục giảm. Nguyên nhân của mức sinh giảm là do xu hướng kết hôn muộn, nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn.

GS Nhân nêu, lý do kết hôn muộn hoặc không kết hôn là nhiều người bận rộn công việc, gặp khó khăn về tài chính, muốn theo đuổi sự nghiệp, khao khát tự do. Ngoài ra, người trẻ không mặn mà kết hôn còn do ảnh hưởng từ các câu chuyện gia đình đổ vỡ, chưa tìm kiếm được mẫu hình lý tưởng...