Cầu thủ Xuân Son chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Inmax tại Việt Nam

(VTC News) -

Đỉnh cao hiệu năng – bền bỉ vững bước

Giống như phong cách thi đấu đầy bản lĩnh của cầu thủ Xuân Son trên sân cỏ, phim Inmax khẳng định đẳng cấp khác biệt với công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại cao cấp, tạo nên cơ chế phản xạ nhiệt chủ động, tối ưu hóa hiệu quả cách nhiệt và trải nghiệm cho người dùng.

Cầu thủ Xuân Son - Đại sứ thương hiệu Inmax - trong hội nghị đại lý toàn quốc năm 2025.

Công nghệ độc đáo của Inmax đem đến hiệu suất cản nhiệt lên tới 70%, từ đó giảm nhiệt rõ rệt từ 10 - 20°C trong khoang xe. Thể hiện qua những chỉ số ấn tượng, Inmax sở hữu khả năng cản trên 90% tia hồng ngoại nguy hiểm, đồng thời loại bỏ 99,99% tia UV. Inmax đóng vai trò như một "hàng phòng ngự thép" trước các tác nhân gây hại từ mặt trời.

Công nghệ và chất lượng sản phẩm là những yếu tố khiến khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ dán phim cách nhiệt Inmax.

Đáng chú ý, phim Inmax được trang bị khả năng giảm lóa ban ngày, chống chói ban đêm, giúp duy trì tầm nhìn rõ ràng – yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho người cầm lái. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn không gây cản trở sóng điện thoại, mang đến trải nghiệm tiện lợi và trọn vẹn cho người sử dụng

Không chỉ nổi bật về hiệu năng, phim cách nhiệt Inmax còn ghi điểm với chính sách bảo hành điện tử chính hãng lên tới 12 năm, khẳng định chất lượng bền bỉ cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Việc cầu thủ Xuân Son lựa chọn đồng hành cùng Inmax chính là thông điệp cho một lối sống thông minh, hiện đại và đặt sự an toàn lên hàng đầu trên mọi hành trình.

Hành trình chiếm trọn niềm tin từ đại lý và người tiêu dùng

Với giá trị cốt lõi từ chất lượng sản phẩm cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, phim phản xạ nhiệt Inmax đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối khắp ba miền. Hiện thương hiệu sở hữu hơn 600 showroom và đại lý chính hãng trên toàn quốc (inmax.vn), bảo đảm khách hàng ở mọi vùng miền đều dễ dàng tiếp cận sản phẩm chuẩn chất lượng cùng dịch vụ đồng bộ.

Sự tăng trưởng đều đặn về số lượng Đại lý không chỉ phản ánh chiến lược phát triển dài hạn của Inmax tại thị trường Việt Nam, mà còn thể hiện sự phù hợp vượt trội của sản phẩm với điều kiện khí hậu.

Phim cách nhiệt Inmax nhận được sự tin tưởng và đồng hành từ các Đại lý lớn trên toàn quốc trong buổi Hội nghị 2025.

Theo chia sẻ của nhiều chủ đại lý Inmax tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam, khách hàng đều bày tỏ sự hài lòng sau khi trải nghiệm: khả năng cản nhiệt hiệu quả ngay cả khi xe đỗ lâu dưới nắng, chống chói, duy trì tầm nhìn hoàn hảo vào ban đêm và đặc biệt là giữ màu, giữ công năng bền bỉ suốt nhiều năm.

'Chất lượng tốt, công nghệ được kiểm chứng, bảo hành minh bạch tới 12 năm – đó chính là những gì khách hàng cần và Inmax đáp ứng trọn vẹn', anh Tuấn, chủ một trung tâm nâng cấp nội thất ô tô uy tín tại Hà Nội, khẳng định

Với sự đa dạng trong phân khúc từ Inmax, các đại lý không chỉ nâng cao trải nghiệm dịch vụ mà còn mở rộng được tập khách hàng, từ xe phổ thông đến các dòng xe cao cấp. Đây chính là minh chứng rõ nét cho hành trình xây dựng niềm tin bằng giá trị thật mà Inmax đang kiên định theo đuổi.

Tầm nhìn dài hạn – bản lĩnh người dẫn đầu

Hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu phim phản xạ nhiệt tiên phong về công nghệ tại Đông Nam Á, Đại diện thương hiệu, ông Nguyễn Văn Ty nhấn mạnh: “Inmax luôn tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hướng đến người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác cùng các gara, trung tâm chăm sóc xe và đại lý chiến lược trên toàn quốc, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ - từ tư vấn, lắp đặt đến hậu mãi bảo hành”.

Sự đầu tư nghiêm túc ấy cũng phản ánh qua việc lựa chọn cầu thủ Xuân Son làm đại sứ thương hiệu. “Chúng tôi lựa chọn Xuân Son làm đại sứ vì anh là biểu tượng của sự bền bỉ, quyết tâm – cũng là triết lý phát triển của Inmax. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thương hiệu phim phản xạ nhiệt hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng người dùng trên mọi chặng đường”, ông Nguyễn Văn Ty chia sẻ.

Từ cải tiến công nghệ đến tối ưu hiệu quả thực tế, Inmax không ngừng nâng tầm chất lượng để trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các tài xế trên mọi chặng đường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Inmax - thương hiệu phim phản xạ nhiệt dành cho xe hơi Địa chỉ: Số 12, ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội Hotline: 1900 8113 Website: inmax.vn Fanpage: Inmax Việt Nam