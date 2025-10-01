Cầu cao nhất thế giới: Kỳ tích công nghệ giữa 'vết nứt của Trái Đất'

(VTC News) -

Huajiang Grand Canyon Bridge – cây cầu cao nhất thế giới – bắc qua “vết nứt của Trái Đất” tại Quý Châu, Trung Quốc, thể hiện kỳ tích công nghệ giữa thiên nhiên hùng vĩ. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/10, Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng cầu Huajiang Grand Canyon tại tỉnh Quý Châu – công trình hiện giữ kỷ lục cầu cao nhất thế giới, với độ cao từ mặt cầu xuống mặt đất lên tới 625 mét. Cây cầu treo này không chỉ là biểu tượng của kỹ thuật xây dựng hiện đại mà còn là minh chứng cho năng lực vượt trội của Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Cầu dài 2.980 mét, nối liền hai khu vực Liuzhi và Anlong, bắc qua hẻm núi Huajiang – nơi được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất”. Nhờ công trình này, thời gian di chuyển giữa hai khu vực được rút ngắn từ một giờ xuống chỉ còn 90 giây lái xe, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và du lịch cho vùng núi hiểm trở.

Giáo sư Mamdouh El-Badry, chuyên gia kỹ thuật dân dụng tại Đại học Calgary (Canada), nhận định: “Ở các nơi khác trên thế giới, một dự án quy mô như thế này thường mất từ 5 đến 10 năm để hoàn thành. Việc Trung Quốc hoàn thành cầu Huajiang chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm là một kỳ tích đáng kinh ngạc.”

Sơ đồ mặt cắt cầu Huajiang Grand Canyon – minh chứng cho kỹ thuật treo siêu cao, vượt qua địa hình hiểm trở với hệ thống cáp và tháp trụ tối ưu hóa tải trọng và độ bền.(Nguồn: HighestBridges)

Kỳ tích công nghệ

Một trong những điểm nhấn công nghệ là việc sử dụng dây cáp thép có độ bền lên tới 2.000 megapascal – cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn thông thường. Đây là yếu tố then chốt giúp công trình chịu được gió mạnh, động đất và tải trọng lớn ở độ cao kỷ lục.

Bên cạnh đó, hệ thống kéo cáp tự động có khả năng điều chỉnh lực căng theo thời gian thực, giúp tăng độ ổn định và giảm sai số khi lắp đặt. Quá trình thi công sử dụng định vị vệ tinh và drone, đảm bảo độ chính xác từng milimet ở độ cao hơn 600 mét. Nhờ đó, toàn bộ công trình được hoàn thành trong chưa đầy 3 năm – một kỳ tích trong ngành xây dựng cầu treo.

Trước khi chính thức mở cửa, cây cầu đã trải qua các bài kiểm tra tải trọng tĩnh và động với tổng cộng 96 xe tải nặng hơn 3.300 tấn. Hệ thống cảm biến được lắp đặt khắp cầu để theo dõi độ căng và áp lực trong điều kiện giao thông thực tế.

Cầu Huajiang được trang bị hơn 400 cảm biến phân bố trên mặt cầu, tháp, dây cáp và thanh treo. Các cảm biến này liên tục ghi nhận dữ liệu về độ rung, áp lực, nhiệt độ và độ ẩm, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ bảo trì chủ động.

Cây cầu tích hợp dây cáp thép siêu bền 2.000 MPa và hệ thống kéo cáp tự động, kết hợp định vị vệ tinh và drone để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối ở độ cao hơn 600 mét. (Nguồn ZME Science)

Biểu tượng phát triển bền vững

Ông Andres Castro, biên tập viên chuyên ngành hạ tầng tại Miami Daily, cho biết: “Cầu Huajiang không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt trội của Trung Quốc trong việc đẩy giới hạn kỹ thuật xây dựng toàn cầu.”

Không chỉ là công trình giao thông, cầu Huajiang còn tích hợp lối đi bằng kính dành cho người đi bộ, nhảy bungee, dù lượn, café trên mây và thang máy quan sát cao 207 mét. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác “đi bộ qua mây” phía trên sông Beipan – một trong những trải nghiệm hiếm có trên thế giới.

Thay vì sử dụng vật liệu nhập khẩu, các kỹ sư đã tận dụng đá dolomit địa phương, tiết kiệm khoảng 5 triệu nhân dân tệ (~700.000 USD). Đây là minh chứng cho tư duy xây dựng bền vững, biến thách thức địa hình thành cơ hội phát triển kinh tế và du lịch.