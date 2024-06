Cậu bé 12 tuổi ra MV 'Rừng khóc', kêu gọi bảo vệ môi trường

(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), tối 5/6, tại Softwater Garden, Hà Nội, sự kiện ra mắt MV đầu tay “Rừng khóc” của cậu bé 12 tuổi Cao Phú Quý nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. MV "Rừng khóc" có thông điệp kêu gọi thế hệ trẻ, thanh niên Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng.

Cao Phú Quý trong buổi ra mắt MV "Rừng khóc" ngày 5/6.

Hệ sinh thái rừng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại những hiện tượng thiên tai cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt, sạt lở, hiệu ứng khí hậu nhà kính…; đồng thời là nơi cư trú của các hệ động vật. Rừng là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, đóng góp to lớn vào nền kinh tế quốc gia.

Nhưng trong nhiều năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do con người chặt phá rừng dẫn đến diễn biến thời tiết thất thường, hàng ngàn ha diện tích rừng Việt Nam bị thiêu rụi. Bảo vệ rừng đang trở thành vấn đề cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan, người dân bằng những hành động cụ thể, rõ ràng. Đó cũng là một trong những lý do mà nhạc sĩ Nam Cương cho ra đời ca khúc “Rừng khóc”.

NSND. Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã chia sẻ: "MV này không chỉ dành riêng cho Phú Quý mà dành cho tất cả chúng ta - những người yêu thiên nhiên môi trường và mong muốn có môi trường xanh - sạch - đẹp. Một thông điệp rất nhân văn và rõ ràng. Tôi mong rằng MV này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến với người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường".

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Phú Quý nói: “Sau MV “Rừng khóc”, con sẽ có những hoạt động thiết thực hơn như cùng chung tay trồng rừng với đoàn thanh niên của một số tỉnh thành miền Bắc. Con cũng muốn dùng tiếng hát của mình lan tỏa tới thế hệ trẻ Việt Nam ý thức rõ hơn về việc vào vệ rừng”.

Cao Phú Quý sinh năm 2012, hiện đang là học sinh lớp 6 trường THCS Lý Thái Tổ. Phú Quý từng đoạt giải đặc biệt Festival Piano của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm năm 2022; Huy chương vàng hạng mục đơn ca - Cuộc thi Giai điệu tuổi hồng năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngoài ra, Phú Quý còn đoạt giải Á quân cuộc thi tiếng hát Họa My do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức năm 2023; Huy chương vàng Piano quốc tế năm 2023…