Cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu, người dân đi lại bằng phà

(VTC News) -

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nước tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc lớn, để bảo bảo an toàn cho Nhân dân, phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 cắt cầu khẩn cấp cầu phao Phong Châu từ 8h30 ngày 16/10. Khi đủ điều kiện an toàn sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại của người dân.

Hình ảnh cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao. (Ảnh: VOV)

Từ 14h đến 20h cùng ngày, Lữ đoàn 249 bố trí 2 phà PMP 60T cho người đi bộ, xe máy, xe điện qua lại sông Hồng ở bến từ khu 5, xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, Phú Thọ) sang khu 4, xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) và ngược lại. Các ngày tiếp theo phà sẽ hoạt động từ 6h đến 20h.

Đây là lần thứ 2 cầu phao Phong Châu phải cắt đột xuất do nước lên. Trước đó, ngày 1/10, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 cũng cắt cầu phao Phong Châu.

Chiều 4/10, Lữ đoàn 249 phối hợp cùng công binh Quân khu 2 lắp phà phục vụ người dân qua lại sông Hồng.

Từ 12h ngày 6/10, cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động lưu thông qua phà để lắp lại cầu phao Phong Châu. 17h30 cùng ngày, cầu phao Phong Châu thông xe trở lại.