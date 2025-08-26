Casa: Tâm điểm thương mại - nghỉ dưỡng liền kề Sun World Vũng Tàu

(VTC News) -

Kề cận Sun World Vũng Tàu - “Nam châm” hút khách bốn mùa

Từ Hạ Long, Đà Nẵng, Sầm Sơn tới Phú Quốc, Tây Ninh,…Sun World không chỉ là thương hiệu vui chơi giải trí đẳng cấp hàng đầu Việt Nam mà còn bảo chứng cho dòng khách đều đặn ghé thăm, chi tiêu mạnh mẽ ở các điểm đến.

Sun World Vũng Tàu - tổ hợp giải trí quy mô bậc nhất hệ thống Sun World Việt Nam.

Nằm trong đô thị biển Blanca City, ngay sát phân khu Casa là Sun World Vũng Tàu - công viên giải trí lớn bậc nhất hệ thống Sun World tại Việt Nam. Nơi đây sở hữu hàng loạt hạng mục “lần đầu tiên” và “lớn nhất” khu vực, như: Đường trượt nước 10 làn Larry Racer đầu tiên trên thế giới; Bể tạo sóng đôi diện tích gần 6.000 m2; bể tạo sóng cho trẻ em và dòng sông thử thách (Action River) đầu tiên tại Việt Nam.

Mang “DNA” của thương hiệu Sun World - đa trải nghiệm, hiện đại, đầu tư bài bản - nhưng Sun World Vũng Tàu còn đặc biệt hơn nhờ mô hình vận hành linh hoạt. Ban ngày, đây là công viên nước sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi - khám phá - giải nhiệt mùa hè. Buổi tối, nơi đây chuyển mình thành tổ hợp giải trí và ẩm thực đêm với trình diễn ánh sáng, âm nhạc, lễ hội nhiệt đới, cùng những gian hàng ẩm thực vùng miền.

Mô hình này không chỉ giúp du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, mà còn biến Sun World thành tâm điểm giải trí mới của du lịch Nam Bộ. Với vị trí “trái tim” đô thị, công viên sẽ kết nối lượng khách khổng lồ từ trung tâm TP.HCM, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây… tạo dòng khách liên tục quanh năm.

Casa đón trọn dòng khách “vàng” từ thiên đường giải trí Sun World.

Với lợi thế “một bước chân tới Sun World”, Casa nghiễm nhiên trở thành lựa chọn lưu trú, nghỉ dưỡng và kinh doanh dịch vụ hàng đầu, đón trọn dòng khách “vàng” từ thiên đường giải trí này.

Lợi thế kép từ trung tâm thương mại và bãi biển riêng

Nếu Sun World Vũng Tàu là “nam châm” hút khách nhờ trải nghiệm vui chơi - giải trí, thì trung tâm thương mại (TTTM) mặt biển lớn nhất Việt Nam được Sun Group lên kế hoạch triển khai thời gian tới lại đóng vai trò bổ sung một mảng màu hoàn toàn khác: Mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm giải trí sang trọng.

Không chỉ dừng ở việc quy tụ những thương hiệu bán lẻ quốc tế và chuỗi F&B danh tiếng, TTTM này còn được thiết kế như một không gian sự kiện, trình diễn, tạo ra các hoạt động giải trí theo mùa để giữ chân du khách lâu hơn.

TTTM mặt biển lớn nhất Việt Nam - điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí sang trọng sẽ được Sun Group đầu tư xây dựng.

Khi kết hợp cùng chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế và beach club sở hữu bãi biển riêng dài gần 1km tại Bãi Sau - quần thể này sẽ hình thành nên một “điểm hub” mới của du lịch cao cấp khu vực phía Nam. Đây vừa là nơi khách tìm đến để mua sắm, thưởng thức ẩm thực, vừa trở thành tâm điểm lưu trú, giao lưu và trải nghiệm trọn vẹn kỳ nghỉ.

Sự hiện diện của hệ sinh thái thương mại - lưu trú - giải trí cao cấp ngay “cửa nhà” mang đến cho Casa lợi thế vượt trội: Gia tăng sức hút với du khách trong và ngoài nước, đồng thời mở ra cơ hội khai thác kinh doanh đa dạng. Từ villa/homestay cao cấp, nhà hàng, café phong cách boutique, cửa hàng đặc sản, spa thư giãn, đến các thương hiệu thời trang hoặc dịch vụ cá nhân hóa… tất cả đều vận hành hiệu quả nhờ nguồn khách ổn định và sẵn sàng chi tiêu.

Casa hưởng lợi từ hệ sinh thái thương mại - lưu trú - giải trí ngay “cửa nhà”.

Chính khả năng kết nối trực tiếp với dòng khách du lịch cao cấp này là điểm khác biệt giúp Casa trở thành “mỏ vàng”. Khách đến Sun World để giải trí, ghé TTTM để mua sắm, rồi dành thời gian tại beach club để tận hưởng bãi biển riêng - mọi hành trình đều có thể kết thúc hoặc bắt đầu từ Casa, biến nơi đây thành một mắt xích không thể thiếu trong trải nghiệm của du khách.

Không chỉ vậy, Casa còn được bảo chứng giá trị nhờ cộng hưởng với các phân khu cao tầng Blanca và Beacon - nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa và du khách cao cấp. Sự cộng hưởng này tạo nên dòng khách lưu trú, vui chơi và mua sắm dồi dào, biến Casa thành tâm điểm thương mại - dịch vụ, vừa thích hợp để an cư lâu dài hay sở hữu second home ven biển, vừa là kênh đầu tư sinh lời bền vững trong quần thể đô thị biển Blanca City.

Tọa độ chiến lược - Đón sóng hạ tầng và thị trường

Giá trị của Casa tăng đáng kể nhờ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và sắp hoàn thành: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành. Những dự án không chỉ rút ngắn quãng đường kết nối mà còn mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận thị trường khách hàng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng giá bất động sản.

Bên cạnh đó, khu Đông Nam TP.HCM với hạt nhân phát triển Vũng Tàu sẽ nổi lên như trung tâm kinh tế biển chủ lực. Sự chuyển mình chiến lược này tạo ra làn sóng đầu tư mới, tái định vị Vũng Tàu trên bản đồ kinh tế vùng: từ một điểm nghỉ dưỡng thuần túy trở thành đô thị biển đa năng, hội nhập, nơi nhu cầu về lưu trú, trải nghiệm và nghỉ dưỡng cao cấp tăng mạnh.

Phân khu thấp tầng Casa mở ra lựa chọn an cư, tích lũy tài sản cho nhà đầu tư thông thái.

Xuất hiện trên thị trường từ giữa năm 2025 - thời khắc nhiều “làn sóng” hạ tầng đồng loạt lan tỏa - phân khu thấp tầng Casa được ví như “ngôi nhà ven biển tiên phong thuộc TP.HCM”, không chỉ lấp khoảng trống của dòng “second home” cao cấp mà còn mở ra lựa chọn an cư, tích lũy cho những nhà đầu tư thông thái.

Video giới thiệu dự án.