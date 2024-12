Cara River Park là dự án bất động sản triển vọng hấp dẫn năm 2025

(VTC News) -

Dự án Cara River Park vừa được vinh danh là một trong những dự án bất động sản "Triển vọng hấp dẫn nhất thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam (VREF 2025) với chủ đề "Thị trường bất động sản Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới" ngày 27/12.

Cara River Park - dự án triển vọng hấp dẫn thị trường bất động sản Việt Nam 2025.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - Chủ tịch VARS đánh giá: “Thị trường BĐS năm 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất với kết quả tích cực và vẫn đang bám sát tiến trình phục hồi với nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai”.

Năm 2025, khi đầu tư hạ tầng, thu hút FDI và cải cách thuế sẽ là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản. Tại Diễn đàn, các chuyên gia đưa ra những góc và đánh giá thị trường BĐS năm 2025 sẵn sàng kỷ nguyên mới phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Cần Thơ đang trở thành điểm sáng đầu tư hấp dẫn nhờ sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và thu hút vốn FDI.

Với vị thế là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển lớn, cao tốc liên vùng và đường sắt cao tốc. Sự bứt phá về hạ tầng thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào các dự án quy mô "khủng" như khu công nghiệp VSIP, Aeon Mall, dự án điện khí Lô B - Ô Môn, ... Đặc biệt, thị trường căn hộ cao cấp tại Cần Thơ còn nhiều tiềm năng phát triển, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Cara River Park được kiến tạo để mang đến những giá trị sống đỉnh cao mà thị trường Việt Nam đang hướng tới. Dự án mang đến không gian sống đẳng cấp, tiện nghi vượt trội, góp phần định hình phong cách sống hiện đại và xu hướng đầu tư cho năm 2025.

Sở hữu vị trí kim cương 4 mặt tiền đắt giá, dự án mở ra tầm nhìn panorama ngoạn mục bao quát toàn cảnh sông nước hữu tình và nhịp sống sôi động của đô thị.

Căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park tại trung tâm Thành phố Cần Thơ.

Không chỉ dừng lại ở vị trí độc tôn, Cara River Park còn kiến tạo nên một không gian sống đẳng cấp với hệ thống tiện ích 5 sao hàng hiệu, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân tinh hoa. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ tại đây đều được bàn giao với vật liệu cao cấp, thiết kế tinh tế mang tính biểu tượng, mang đến trải nghiệm sống sang trọng và khác biệt.

Dự án được quản lý vận hành bởi đơn vị uy tín, đảm bảo an ninh và chất lượng dịch vụ tối ưu. Đặc biệt, pháp lý hoàn chỉnh cùng tiến độ xây dựng vượt trội là cam kết vàng mà Cara Group mang đến cho khách hàng, tạo nên sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn an cư lạc nghiệp tại Cara River Park.

Thị trường bất động sản đang bước vào một kỷ nguyên mới với sự chuyển mình mạnh mẽ. Cần Thơ - thành phố trực thuộc Trung ương năng động với hàng loạt dự án hạ tầng và công trình tỷ đô đang được triển khai, hứa hẹn sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với chính sách ưu việt từ chủ đầu tư, chỉ từ 309 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp tại Cara River Park. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết thuê lại trong 36 tháng với lợi nhuận lên đến 330 triệu/năm, mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn chưa từng có.

