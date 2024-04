(VTC News) -

Hầu hết các bộ sạc được kèm theo (hoặc bán chính hãng) iPhone đều có thiết kế và ngoại hình khá nhỏ gọn, bao gồm củ sạc và cáp sạc. Thế nhưng, sâu bên trong lõi là những linh kiện hiện đại và nguyên lý hoạt động tương đối phức tạp.

Cơ chế hoạt động của củ sạc iPhone hoạt động với nhiều nguyên lý như chuyển áp, giảm áp để điều chỉnh công suất điện áp thích hợp mà vẫn đảm bảo không gây ra bất kỳ sự cố nguy hại nào như rò điện hay cháy nổ.

Cáp và củ sạc như thế nào sẽ tương thích tốt nhất cho từng dòng iPhone? (Ảnh minh họa)

Về cáp sạc iPhone hay còn gọi là cáp Lightning (đối với các mẫu iPhone cũ) là dây cáp có cổng kết nối 8-pin, và cáp Type-C tốc độ cao (đối với các sản phẩm iPhone 14 thế hệ mới). Cáp tín hiệu này ngoài việc cung cấp chức năng chính là sạc pin, nó còn được dùng để kết nối các dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, kết nối iPhone với iTunes một cách vô cùng thuận tiện.

Cần loại cáp nào để sạc iPhone?

Về cơ bản, cáp sạc iPhone chủ yếu có bốn loại: USB-C to USB-C, Lightning to USB-C, Lightning to USB-A, Apple 30-pin to USB.

Để xác định loại cáp nào sẽ tương thích tốt nhất cần tìm hiểu xem bạn đang sử dụng dòng model iPhone nào. Bởi các mẫu iPhone khác nhau có thể có cổng sạc khác nhau.

Dưới đây là các loại cáp và mẫu iPhone tương ứng, sau khi biết loại cáp có thể kết nối với củ sạc phù hợp.

1. Cáp USB-C sang USB-C

Hiện tại, chỉ có các mẫu iPhone 15 là sử dụng cáp USB-C sang USB-C. Đó là một trong những điểm khác biệt lớn giữa mẫu iPhone 15 và iPhone 14, đồng thời đánh dấu sự chuyển đổi của iPhone từ cổng Lightning cũ sang cổng USB-C.

USB-C sẽ mang đến nhiều cải thiện cho iPhone theo nhiều cách.

Do tính thông dụng của chuẩn USB-C, điều này sẽ cho phép người dùng sử dụng một cáp sạc cho nhiều loại thiết bị.

2. Cáp Lightning to USB-C và Lightning to USB-A

Cáp Lightning to USB-C hoặc Lightning to USB-A có thể sử dụng cho tất cả những mẫu iPhone từ iPhone 5 đến iPhone 14 Pro Max.

Cáp USB-C to Lightning sẽ sạc iPhone của bạn nhanh hơn nhiều so với cáp USB-A to Lightning.

Nếu ưu tiên về thời gian sạc thì USB-C to Lightning là sự lựa chọn phù hợp hơn USB-A to Lightning. Bên cạnh đó, một yếu tố khác cần xem xét là củ sạc. Nếu bạn đã có củ sạc dùng cổng USB-A có thể chọn mua cáp USB-A to Lightning.

3. Cáp 30-Pin to USB-A

Cổng iPhone chuẩn Apple 30-pin ban đầu được sử dụng từ năm 2007 đến năm 2012.

Những chiếc iPhone sau là mẫu sử dụng cáp sạc loại này:

- iPhone 4 và 4S

- iPhone 3G và 3GS

- iPhone (thế hệ 1)

Củ sạc như thế nào để có thể dùng với cáp sạc tương ứng?

Có một số điểm cần cân nhắc khi tìm mua một củ sạc thích hợp cho iPhone. Đầu tiên và quan trọng nhất là cần đảm bảo chọn mua đúng sản phẩm có cổng USB chính xác với cáp iPhone. Nếu bạn đang có cáp chuẩn USB-C to USB-C hoặc cáp Lightning to USB-C, bạn sẽ cần một củ sạc có cổng USB-C. Nếu bạn đã mua cáp 30-pin to USB-A hoặc Lightning to USB-A, bạn sẽ cần một củ sạc có cổng USB-A.

Điểm cần xem xét tiếp theo là công suất của củ sạc. Khi công suất càng cao thì thiết bị sẽ sạc càng nhanh tuy nhiên cần lưu ý, kích thước của củ sạc cũng sẽ lớn hơn. Ví dụ củ sạc 5W sẽ có kích thước nhỏ hơn so với một củ sạc hỗ trợ công suất sạc 20W và tất nhiên củ sạc chuẩn 30W sẽ lớn hơn và nhanh hơn cả hai củ sạc trước đó. Việc sử dụng công suất nào không quan trọng vì về cơ bản chúng chỉ có tốc độ sạc khác nhau.

Ngoài ra, việc kiểm tra xem củ sạc có được thiết kế để hoạt động ở quốc gia của bạn hay không cũng rất quan trọng. Nếu bạn đang muốn mua một củ sạc trước khi đi du lịch, bạn nên cân nhắc mua bộ sạc Apple World Travel Adapter Kit của Apple để không cần phải lo lắng về việc iPhone hoặc các sản phẩm Apple khác của mình bị hỏng do bộ chuyển đổi phích cắm quốc tế không đạt tiêu chuẩn với thiết kế cổng nguồn của bạn.

Có cần phải mua phụ kiện chính thức của Apple cho iPhone không?

Ngày nay, có rất nhiều củ sạc và cáp sạc cho iPhone của bên thứ ba được ra mắt với giá rẻ hơn, nhưng chúng có thể sẽ không an toàn khi sử dụng. Độ bền là một trong những lý do khiến người dùng khá cân nhắc khi chọn mua. Hơn nữa, bất kỳ hư hỏng phần cứng nào do phụ kiện của bên thứ ba gây ra đều có thể làm mất hiệu lực bảo hành cho iPhone.

Vì vậy, tốt nhất nên mua những phụ kiện chính hãng của Apple hoặc phụ kiện được chứng nhận MFi (Made for iPhone) của Apple cho phép các nhà sản xuất tiếp cận công nghệ được cấp phép để sản xuất các phụ kiện an toàn của Apple.