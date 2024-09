Cập nhật tin bão Yagi mới nhất: Quảng Ninh gió mạnh cấp 14 đánh chìm tàu thuyền

(VTC News) -

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 14h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 (Yagi) vào khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 106.9 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 3 đổ bộ đất liền từ 13h ngày 7/9. (Ảnh: NCHMF)

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, Phù Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10…

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 113mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Cát Bà (Hải Phòng) 86mm…

Theo thống kê, bão số 3 đã làm 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh); 146 cây xanh bị đổ (Quảng Ninh 100; Hải Phòng 46); 2 cột điện hạ thế, 1 trạm biến thế bị hư hỏng (Hải Phòng); các huyện Cẩm Phả, Vân Đồn (Quảng Ninh) mất điện diện rộng.

Sóng to, gió lớn đánh chìm và cuốn trôi nhiều tàu thuyền ở Quảng Ninh.

Dự báo trong 12 đến 24h tới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối ngày 7/9).

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0-6,0m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh - Hải Phòng sóng cao 3-4m, từ Thái Bình - Ninh Bình 2-3m.

Khu vực ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao 0,5-1,5m.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều đến hết đêm 7/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 8/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm; khu vực vùng núi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ chiều 7/9 đến sáng 9/9 mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

