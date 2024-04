Cấp khống sổ đỏ, Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Kon Tum bị bắt

(VTC News) -

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện Đăk Hà và 2 bị can khác để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Đăk Hà (áo xanh). (Ảnh: CACC)

Các bị can gồm ông Đoàn Thế Tiền (45 tuổi), Giám đốc và ông Phạm Văn Dũng (37 tuổi), cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Đăk Hà; ông Hoàng Văn Đạt (36 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà.

3 bị can trên được xác định có liên quan tới vụ án ông Nguyễn Hữu Vương (37 tuổi, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại huyện Đăk Hà.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đạt. (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 - 2022, Nguyễn Hữu Vương làm công việc mua, bán đất nên nắm được thông tin về các thửa đất tại thôn Kon Gu II, xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà.

Từ đó, Vương biết có một thửa đất diện tích 5ha thuộc sở hữu của người khác. Tháng 6/2022, do cần tiền để trả nợ nên Vương đã liên hệ với Bùi Thu Ba đang là cán bộ địa chính xã Ngok Wang để làm giúp thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Tuy nhiên, trên thực tế, thửa đất thuộc sở hữu của 3 hộ gia đình khác đang quản lý, sử dụng liên tục từ trước năm 2011 đến nay. Dù vậy, Ba nói với Vương thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên rất phức tạp và yêu cầu Vương phải đưa 30 triệu đồng/ha. Sau đó, Vương đưa cho Ba số tiền 90 triệu đồng để được Ba hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, tài liệu theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 12/2022, Vương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Vương dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp vay ngân hàng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ.