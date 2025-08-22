Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ thông xe ngày 28/8

(VTC News) -

Bộ Xây dựng cho biết, tuyến chính cao tốc Vũng Áng - Bùng, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 28/8.

Tuyến đường này cho phép ô tô lưu thông từ phía Bắc, kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến phía Nam, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị).

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sắp đưa vào sử dụng. (Ảnh: BHT)

Trạm dừng nghỉ trên tuyến được đặt tại Km594+400, bố trí ở cả hai bên đường. Nhà đầu tư trạm dừng nghỉ đã được lựa chọn từ tháng 3/2025. Hiện Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như hệ thống đường gom, ITS và các công trình liên quan để bảo đảm tiến độ khai thác đồng bộ.

Dự án Vũng Áng - Bùng có điểm đầu tại Km658+200 (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và điểm cuối tại Km624+228,79 (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) với tổng chiều dài khoảng 55,34 km. Tuyến có 2 nút giao liên thông, gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao Quốc lộ 12A, giúp kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch trong khu vực.

Dự án được đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Việc đưa cao tốc Vũng Áng - Bùng vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương Hà Tĩnh và Quảng Trị, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.