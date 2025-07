Cao thủ vô địch thế giới dính líu băng đảng khét tiếng, trốn truy nã 3 năm

(VTC News) -

Tờ The Sun đưa tin võ sĩ Julio Cesar Chavez Jr bị bắt hôm qua (3/7) tại California, Mỹ. Tay đấm từng giành đai vô địch WBC thế giới hạng trung (middleweight, 60-75kg) bị cáo buộc cư trú bất hợp pháp và có dính líu tới băng đảng tội phạm buôn ma túy và vũ khí khét tiếng Sinaloa (Mexico).

Julio Cesar Chavez Jr sinh năm 1986 tại Sinaloa, Mexico. Anh là con trai huyền thoại boxing Julio Cesar Chavez. Trong sự nghiệp đấu võ đài, Julio Cesar Chavez con từng giữ đai WBC trong 2 năm (2011-2012). Anh thi đấu tổng cộng 62 trận chuyên nghiệp, giành 54 chiến thắng, 6 thất bại.

Võ sĩ Julio Cesar Chavez

Ngoài tài năng võ thuật, Julio Cesar Chavez Jr cũng gây ra ồn ào khi nhiều lần gặp rắc rối bên ngoài sàn đấu. Theo The Sun, võ sĩ này bị truy nã tại Mexico từ tháng 1/2023 do liên quan đến vụ án buôn bán vũ khí và chất nổ của băng đảng Sinaloa.

Từ tháng 8/2023, Julio Cesar Chavez Jr sinh sống tại Mỹ theo thị thực (visa) du lịch, hết hạn vào tháng 2/2024. Để ở lại Mỹ, võ sĩ người Mexico nộp đơn xin cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) theo diện kết hôn với công dân Mỹ.

Tuy nhiên, yêu cầu này bị cơ quan chức năng từ chối do phát hiện Julio Cesar Chavez Jr khai báo thông tin không trung thực. Sau khi đơn xin cấp thẻ thường trú nhân bị bác bỏ, cựu vô địch hạng trung WBC bị coi là cư trú bất hợp pháp. Anh bị bắt giữ chỉ vài ngày sau khi thượng đài với Jake Paul - người từng đánh bại Mike Tyson trong trận đấu biểu diễn cuối năm 2024.

Đây không phải lần đầu tiên Julio Cesar Chavez Jr vướng vào rắc rối về luật pháp. Đầu năm 2024, anh bị bắt do sở hữu vũ khí trái phép. Năm 2012, tay đấm khi đó đang giữ đai vô địch WBC bị kết án do lái xe trong tình trạng say rượu.

Hiện Julio Cesar Chavez Jr bị tạm giam tại California. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cư trú bất hợp pháp và có thể trục xuất võ sĩ này về Mexico. Nếu điều đó xảy ra, Julio Cesar Chavez sẽ bị bắt ngay khi đặt chân về nước bởi lệnh truy nã vẫn còn hiệu lực với những cáo buộc nghiêm trọng.