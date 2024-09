Cảnh sát phá cửa, giải cứu tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin

(VTC News) -

Công an huyện Mê Linh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo khiến tài xế mắc kẹt trong cabin.

Khoảng 1h45 cùng ngày, ông Đ.T. (SN 1975, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lái xe đầu kéo BKS 38H – 018.79, kéo theo sơmi rơmooc BKS 38R-007.60 chạy theo hướng Vĩnh Phúc đi Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Mê Linh cứu hộ, cứu nạn sau vụ va chạm.

Khi đi tới đường Mê Linh, thuộc địa phận thôn Văn Lôi, Tam Đồng, huyện Mê Linh (đoạn gần ngã tư Tam Đồng), xe đầu kéo trên đâm vào đuôi ô tô đầu kéo BKS 29H-936.84, kéo theo sơmi rơmooc 29R-108.66 do N.X.S. (SN 1976, trú ở Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định) cầm lái đi phía trước.

Vụ tai nạn khiến tài xế Đ.T. bị thương, kẹt trong cabin.

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin được Công an huyện Mê Linh đưa ra ngoài, bàn giao cho nhân viên y tế cấp cứu.

Nhận tin có người mắc kẹt do tai nạn giao thông, Công an huyện Mê Linh xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu nạn. Sau khoảng hơn 1 giờ triển khai cứu nạn, Công an huyện Mê Linh đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng dập nát 2 chân và chuyển cho lực lượng y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, xe phía sau bị biến dạng khoang cabin.