Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục khám xét trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

(VTC News) -

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 12/12 khám xét trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Cụ thể, một nhóm điều tra viên đã có được các tài liệu của JCS đệ trình vào khoảng 14h (giờ địa phương). Tuy nhiên thay vì vào văn phòng JCS, cảnh sát đã tìm cách bảo vệ các tài liệu liên quan do JCS tự nguyện bàn giao vì lý do an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Ngoài ra, một thông tin mới xuất hiện cho rằng kế hoạch thiết quân luật của ông Yoon đã có từ lâu.

Theo chỉ huy Yeo In-hyung của Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol thường xuyên nhắc đến "thiết quân luật" trong các cuộc trò chuyện riêng tư trong suốt mùa hè sau khi đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền chỉ giành được 108 trong số 300 ghế tại Quốc hội.

Kết quả này khiến các đảng đối lập chỉ còn thiếu 8 ghế nữa là đạt được đa số hai phần ba cần thiết để khởi xướng các thủ tục luận tội.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống lúc đó đang nói về thiết quân luật như một phản ứng tức giận đối với tình hình chính trị", ông Yeo nói với các công tố viên đang điều tra sự cố thiết quân luật.

"Tôi nói với ông ấy nhiều lần rằng điều đó là không thể", ông Yeo nói, giải thích rằng thiết quân luật chỉ dành cho các cuộc khủng hoảng lớn như chiến tranh.

Trong một diễn biến khác, Tòa án tối cao Hàn Quốc duy trì bản án tù hai năm đối với một nhà lập pháp đối lập với các cáo buộc bao gồm hối lộ và gian lận học thuật. Vụ bê bối được cho là làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị ở đất nước này.

Bản án khiến ông Cho Kuk, cựu bộ trưởng tư pháp và là đối thủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol, người hiện đang điều hành Đảng Tái thiết Hàn Quốc đối lập, mất chức ở quốc hội và quyền ứng cử trong 5 năm tới. Vụ việc cũng có thể làm suy yếu những nỗ lực toàn diện của phe đối lập nhằm luận tội ông Yoon liên quan lệnh thiết quân luật.

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp vào đêm 3/12, nhưng Quốc hội thu hồi lệnh này vài giờ sau đó. Các cơ quan điều tra đã mở cuộc điều tra về tuyên bố thiết quân luật, với các cáo buộc về tội nổi loạn và các tội danh khác.