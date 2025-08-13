Cảnh hoang tàn ở cao ốc nghìn tỷ 'mắc cạn' bên vịnh Nha Trang

Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (còn gọi là dự án Laluna), nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch ở Nha Trang, do Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 4 khu chức năng, phát triển khách sạn, căn hộ cao cấp, công viên, bãi đỗ xe, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao và cho thuê hơn 47.000m2 đất bên vịnh Nha Trang để Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền thực hiện dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, nhằm hoàn vốn dự án BT Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng và dự án BT Xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
Năm 2016, chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình tại khu A và khu B, đến năm 2018 thi công tại khu C, khu D của dự án.
Dự án dự kiến bàn giao cho khách hàng từ cuối 2019 nhưng chậm tiến độ, dẫn đến tranh chấp hợp đồng, khiếu nại kéo dài đến nay.
Hiện 3 tòa tháp, mỗi tòa cao 36 tầng chủ đầu tư mới hoàn thiện phần thô rồi dừng thi công từ cuối năm 2021. Các tòa tháp này bao gồm khu A với 2 tòa gần 6.000m2, khu B với 1 tòa diện tích hơn 3.800m2.
Đối với khu D, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc thu hồi đất vào năm 2017, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý vì không nằm trong dự án hoàn vốn của các dự án BT. Tuy nhiên, diện tích đất này trên thực địa hiện vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao.
Đầu tháng 7/2025, khu B của dự án được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) rao bán lần thứ 19 để thu hồi cho khoản nợ có giá khởi điểm 948 tỷ đồng của Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền.
Đối với khu A, trước đó cũng đã từng được Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) rao bán để thu hồi cho khoản nợ 540 tỷ đồng của công ty này.
Bên cạnh việc chậm tiến độ, dự án Laluna còn vướng lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Nhiều khách hàng đã thanh toán tới 95-97% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, dự án đã quá hạn bàn giao hơn 3 năm so với cam kết trong hợp đồng.
Theo ghi nhận, hiện nay, dự án hầu như không có hoạt động thi công, nhiều hạng mục xuống cấp, một số khu vực sắt thép hoen gỉ.
Hai tòa nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô, lắp kính, sơn tường và lan can bảo vệ. Phần mái nhà vẫn dang dở.
Hàng loạt trụ móng bê tông bên trong chưa hoàn thành, qua thời gian đã bị xuống cấp. Xung quanh dự án được quây kín bằng tôn, bên trong hoang phế.
Khối nhà có dấu hiệu dần xuống cấp, hư hỏng. Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, sắt thép dần hoen rỉ.
Hiện trạng ngổn ngang trên tầng thượng một tòa tháp.
Khu vực hồ bơi của dự án đọng nước, nhếch nhác.
