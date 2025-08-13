Cảnh hoang tàn ở cao ốc nghìn tỷ 'mắc cạn' bên vịnh Nha Trang

Bên cạnh việc chậm tiến độ, dự án Laluna còn vướng lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Nhiều khách hàng đã thanh toán tới 95-97% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, dự án đã quá hạn bàn giao hơn 3 năm so với cam kết trong hợp đồng.