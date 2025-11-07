Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển Quảng Ngãi sau bão số 13

Đêm 6/11, bão số 13 đổ bộ đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Mặc dù không phải ở vùng tâm bão, thế nhưng nhiều ngôi làng ven biển ở Quảng Ngãi đã bị sóng lớn tàn phá khủng khiếp.
Sau một đêm tránh trú bão, nhiều người dân ngụ cư ven bờ biển Châu Me, phường Sa Huỳnh, trở về nhà và thất thần khi đập vào mắt mình là khung cảnh đổ nát.
Ông Hồ Tỏ (trú Tổ dân phố Châu Me) dường như vẫn chưa dám tin vào mắt mình khi căn nhà giúp gia đình tránh nắng che mưa đã hoàn toàn đổ sập chỉ sau một đêm sóng biển cuộn trào. "Tối qua khi bão đổ bộ vào tỉnh Gia Lai, tôi thấy khu vực mình chỉ có gió nhẹ nên cứ nghĩ nhà cửa an toàn. Nào ngờ, rời chỗ sơ tán trở về, ngôi nhà đã chìm trong mớ ngổn ngang" - ông Tỏ buồn rầu nói.
Cũng trong đêm triều cường dâng cao, 3 căn chòi phục vụ kinh doanh hải sản và căn nhà cách biển gần 500m của ông Võ Văn Thành đã bị sóng cuốn sập. Bàn ghế, tủ lạnh, máy móc hư hỏng hoàn toàn. "Công sức bao năm trời gây dựng coi như đổ sông đổ biển. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Với tình hình sóng biển khủng khiếp như hiện nay, chắc tôi không dám đầu tư hàng quán ở đây nữa" - ông Thành giãi bày.
Triều cường công phá để lại mớ ngổn ngang khiến người dân ngao ngán.
Tương tự, sau một đêm sơ tán tránh trú bão, sáng nay khi trở về nhà, người dân làng biển ở xã Tịnh Khê không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh đổ nát.
Nhà cửa đổ sập, mái tôn bay mất, cát biển phủ kín nền nhà, đồ đạc hư hỏng nặng khiến bà con làng biển không khỏi xót xa.
“Tôi chưa bao giờ thấy triều cường dữ dội như vậy. Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập khoảng 0,5m, đất cát phủ dày hơn 20cm, tường rào bêtông cũng bị đánh sập” - một người dân cho hay.
Bình luận