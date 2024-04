Cảnh báo nắng nóng tháng 4 ở TP.HCM, nhiệt độ có lúc trên 38 độ C

(VTC News) -

Tối 1/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới dự báo lượng mưa tháng 4/2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tháng 4 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C.

Chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở TP.HCM, nhiệt độ có lúc trên ngưỡng 38 độ C.

Trong 10 ngày đầu của tháng 4, thời tiết khu vực TP.HCM nắng nóng trên diện rộng, trời không mưa. Đến khoảng từ ngày 2-6/4, TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao khoảng 37 - 38 độ C, thậm chí có nơi nhiệt độ trên 38 độ C.

Đối với thời tiết miền Đông và ven biên giới Tây Nam dự báo từ ngày 2-6/4 có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 38 độ C và trên 38 độ C. Còn ngày 7-8/4, một vài nơi khả năng có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động từ 28,5-30 độ C.

Thời tiết TP.HCM trong 10 ngày giữa của tháng 4 phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Cụ thể, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C - 37 độ C xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM và cả Miền Đông, Miền Tây.

Khu vực Miền Đông và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng gay gắt 37 độ C - 38 độ C và trên 38 độ C. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 0-10mm, cục bộ có nơi 10-30mm.

Riêng thời tiết trong 10 ngày cuối của tháng 4 ở TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn mưa cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, nửa đầu tháng hầu hết không mưa, nửa cuối tháng có mưa rào và dông một vài nơi do tác động của đối lưu nhiệt địa phương với lượng mưa hầu hết không lớn.

Lượng mưa thiếu hụt dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng và xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng.

Bên cạnh đó, nắng nóng, không mưa và độ ẩm trong không khí giảm thấp cũng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.