Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở TP.HCM và Nam Bộ, có nơi trên 120mm

(VTC News) -

Ngày 3/7, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ hôm nay 3/7 đến sáng 5/7, TP.HCM và khu vực Nam Bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo, tổng lượng mưa 48h phổ biến từ 60-90mm, có nơi trên 120mm.

Cụ thể, từ sáng nay 3/7 đến sáng 5/7, tại TP.HCM lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 60mm. Tại Đồng Nai lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 90mm.

Còn tại Tây Ninh, Long An và Tiền Giang, tổng lượng mưa phổ biến khoảng 60-90mm, có nơi trên 100mm. Riêng Sóc Trăng, lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM và Nam Bộ, có nơi trên 120mm từ hôm nay 3/7. (Ảnh minh họa)

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước", Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay 3/7, mưa lớn sẽ trút xuống miền Bắc, cục bộ có nơi lượng mưa trên 120mm, đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu trũng thấp.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (3/7), vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/7 đến 3h ngày 3/7 có nơi trên 70mm như: Bum Nưa (Lai Châu) 78mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 83mm, Tân Châu (Tây Ninh) 89,8mm, Khánh Hưng (Cà Mau) 95,8mm, Phông Đông (Kiên Giang) 74,2mm

Ngoài ra, từ 2-5h ngày 3/7, tỉnh Quảng Ninh mưa vừa đến mưa to như: Đầm Hà 59,6mm, Quảng Lâm 52mm, Kỳ Thượng 40,2mm...

Dự báo, từ sáng sớm 3/7 đến sáng 4/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ chiều 4/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng giảm dần.