Căn hộ The Felix - chăm chút thiết kế và chất lượng để đáp ứng nhu cầu ở thực

(VTC News) -

Tinh tế trong cách bố trí không gian sống

Thuộc chuỗi dự án nhà cho người trẻ được C-Holdings bền bỉ theo đuổi từ khi tham gia thị trường bất động sản cho đến nay, The Felix thiết kế căn hộ có diện tích vừa phải để đảm bảo khung giá hợp lý cho từng sản phẩm, nhằm tạo điều kiện cho người trẻ chưa có nhiều tích luỹ về tài chính dễ dàng sở hữu ngôi nhà của riêng mình.

Tuy nhiên, các chủ nhân sẽ hoàn toàn cảm thấy thoải mái nhờ cách tổ chức mặt sàn thông minh, tối ưu được diện tích sử dụng và tăng độ thuận tiện trong sinh hoạt.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu sáng tạo tại The Felix thu hút đông đảo khách hàng quan tâm tham gia.

Nếu căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại The Felix được khách hàng đánh giá cao nhờ thiết kế bếp kín riêng tư và phù hợp với quan niệm phong thuỷ của người Việt, thì căn hộ 1 phòng ngủ + vừa khai trương ngày 24/8 được yêu thích nhờ tính kết nối không gian cao cùng sự linh hoạt trong công năng sử dụng. Đây là thiết kế dành cho các bạn trẻ yêu thích sáng tạo và lối sống tự do.

Căn hộ mẫu 1 phòng ngủ + được thiết kế phòng đa chức năng cho phép gia chủ thoải mái sáng tạo theo mong muốn cá nhân.

Căn hộ 1 phòng ngủ + có phòng đa chức năng liền kề phòng ngủ cho phép gia chủ thoải mái sáng tạo tuỳ theo mục đích sử dụng như: phòng làm việc cho người làm nghề tự do hay IT thường xuyên làm việc tại nhà; khu vực livestream, quay video của những influencer; phòng vẽ tranh cho những bạn đam mê sáng tạo,…

Từ đây, không gian được nối liền đến phòng khách và khu vực bếp tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho căn hộ. Điều này không chỉ giúp “nới rộng” diện tích sàn về mặt cảm giác mà còn mang lại sự thuận tiện trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Đặc biệt, cửa chính của căn hộ có chiều rộng lên đến 1,2m, giúp các thành viên trong gia đình di chuyển ra vào dễ dàng hơn. Cửa chính rộng cũng giúp không gian căn hộ thoáng hơn, về mặt phong thủy sẽ tạo sự lưu thông tài lộc và vượng khí cho gia chủ.

Chỉn chu từ cách lựa chọn vật liệu bàn giao cao cấp

Bên cạnh thiết kế tinh tế, thể hiện nhiều tâm ý của chủ đầu tư C-Holdings, The Felix còn khẳng định chất lượng qua danh mục bàn giao đạt tiêu chuẩn của căn hộ cao cấp với sự xuất hiện của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như: thang máy KONE (Phần Lan), thiết bị bếp Hafele (Đức), thiết bị vệ sinh INAX (Nhật Bản), thiết bị điện Schneider (Pháp), gỗ An Cường (hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á),…

Dù mức giá dự kiến chỉ từ 1,48 tỷ/căn, nhưng căn hộ tại The Felix được trang bị đầy đủ các thiết bị chỉ có trong căn hộ cao cấp, điển hình như: khoá điện tử mở bằng mật khẩu và thẻ từ, hệ thống an ninh video intercom giúp dễ dàng liên hệ với lễ tân và bảo vệ để nhờ sự hỗ trợ,…

Đồng thời, gạch lát sàn dùng cho các khu vực ngoài phòng ngủ được sử dụng gạch porcelain có độ bền gấp 5 lần so với gạch ceramic thông thường, giúp nâng khả năng chống trầy xước và chống thấm. Riêng không gian phòng ngủ, sàn được lót gỗ 100% tạo sự sang trọng, tường cũng được thi công sơn nước ngăn mùi giúp bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình.

Không gian tiện ích tại tầng 21 mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cư dân.

Song song đó, không gian nội khu tại The Felix cũng được chủ đầu tư thiết kế phù hợp với nhu cầu sống của người trẻ như: hồ bơi cao tầng, phòng gym, sân pickleball, khu chơi bóng bàn, billiards,…

Đặc biệt, với chính sách thanh toán nhẹ nhàng hiện nay, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 148 triệu (10%) và tích luỹ khoảng 15 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu căn hộ toạ lạc tại vị trí trung tâm thành phố Thuận An, liền kề Đại lộ Bình Dương. Từ The Felix, cư dân dễ dàng tiếp cận những tiện ích cao cấp lân cận và kết nối các quận nội thành TP.HCM chỉ với 30 phút di chuyển khi tuyến Vành đai 2 được khép kín.

Xem xét đa góc độ từ thiết kế, hệ tiện ích, chất lượng bàn giao cho đến phương thức thanh toán, có thể thấy, C-Holdings đã dày công kiến tạo nơi an cư lý tưởng cho người trẻ, đặc biệt là người trẻ TP.HCM thông qua sản phẩm căn hộ chất lượng với giá thành hợp lý mà doanh nghiệp đã thực hiện ở C-Skyview, The Maison và The Felix.

Dự án được đầu tư bởi C-Holdings và kinh doanh - tiếp thị bởi DKRS. Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại: Website: www.thefelixthuanan.vn Hotline: 1900 2663 Đại chỉ nhà mẫu: The Felix Sales Gallery - Số 79 Đường D4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.