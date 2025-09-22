Căn hộ Blanca lọt mắt xanh giới tinh hoa Thủ đô

(VTC News) -

Ngày 21/9, tại văn phòng bán hàng Sun Gallery Tay Ho, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu các dòng sản phẩm đắt giá của Blanca City tới giới tinh hoa Hà Nội. Sự kiện là “triển lãm thu nhỏ” để khách hàng nhận diện sâu sắc tiềm năng phát triển nơi cực tăng trưởng du lịch phía Nam và tâm huyết kiến tạo của Sun Group tại đô thị biển hàng đầu khu vực.

Hành trình trải nghiệm “thành phố trắng bên đại dương”

Trong khán phòng ngập tràn ánh sáng với tầm nhìn toàn cảnh hồ Tây từ tầng 36, gần 200 khách mời có mặt, bước vào một không gian mang tinh thần của Blanca City: Sắc trắng xanh mát mắt, hình ảnh cánh buồm vươn khơi, âm nhạc lãng mạn… tái hiện những ngôi nhà trắng đậm chất lãng mạn bên đại dương Vũng Tàu.

Gần 200 khách mời có mặt tại sự kiện giới thiệu Blanca City tại Sun Gallery Tay Ho.

Không chỉ là sự kiện giới thiệu dự án, Sun Property tạo nên hành trình trải nghiệm, nơi từng chi tiết quy hoạch, vị trí, tiện ích, thiết kế nội ngoại thất của Blanca City được lật mở, khám phá. Cùng với đó, chiến lược phát triển và khát vọng đánh thức “di sản biển” Vũng Tàu thành cực tăng trưởng du lịch – nghỉ dưỡng của phía Nam cũng được trình bày, đem lại bức tranh toàn cảnh cho nhà đầu tư.

Được kiến tạo bởi Sun Group cùng "bậc thầy" thiết kế vang danh thế giới Aedas, Blanca City được định vị “thành phố trắng bên đại dương”, nơi tinh thần Pháp thanh lịch, Bồ Đào Nha phóng khoáng và tinh hoa văn hóa Nam Bộ cùng giao hòa.

Tại sự kiện, khách hàng cùng nhìn lại hành trình phát triển giàu cảm hứng và dấu ấn tiên phong của Sun Group, được kể qua những thước phim đặc biệt. Bộ phim khắc họa những cột mốc vàng son, những công trình biểu tượng và khát vọng không ngừng vươn xa của Sun Group.

Khách mời trải nghiệm sa bàn và lắng nghe thuyết trình tổng quan về Blanca City.

Tâm điểm tại sự kiện Hà Nội là việc giới thiệu hai tòa tháp Blanca 6&7. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn “song hải” hiếm có, bao trọn 4 góc nhìn “tuyệt đối điện ảnh” của Vũng Tàu: Đón bình minh Bãi Sau và ngắm hoàng hôn từ Mũi Nghinh Phong, đồng thời hướng về sân golf và hình ảnh thành phố lung linh, rạng rỡ từ sáng đến đêm.

Bên trong, căn hộ được Ong&Ong (Singapore) thiết kế, bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế với hai concept: Rẽ sóng và Lưới đầy, mang lại phong cách sống vừa hiện đại vừa chuẩn gu nghỉ dưỡng.

Vũng Tàu: Từ “điểm đến thanh xuân” tới cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Property khẳng định, Blanca City không chỉ mang đến một nơi ở hay nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng về phong cách sống bên biển đẳng cấp tại một trong thiên đường du lịch hàng đầu.

Đặt trong bối cảnh TP.HCM mới đang hình thành một siêu đô thị đa cực trung tâm (metropolitan), tương tự Tokyo hay Seoul, Vũng Tàu được định vị là cực tăng trưởng quốc tế, với lợi thế kinh tế biển, cảng Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành và chuỗi cao tốc chiến lược (Biên Hòa – Vũng Tàu, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây).

Đây là “cửa ngõ FDI” và trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng biển hàng đầu khu vực. Riêng Chí Linh – Cửa Lấp, nơi Blanca City tọa lạc, đã được quy hoạch thành tổ hợp du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng quy mô, dự kiến trở thành điểm đến của 30.000 cư dân và hàng triệu du khách.

“Căn hộ Blanca 6&7 cũng như các sản phẩm thấp tầng Casa là cơ hội để giới đầu tư sở hữu một tài sản kép: Vừa tận hưởng, vừa tích sản, sinh lời bền vững tại cực tăng trưởng quốc tế tương lai”, đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Đại diện Sun Property thuyết trình về dòng sản phẩm mới tại hai tháp Blanca 6,7.

Ngoài căn hộ cao tầng, dòng sản phẩm thấp tầng Blanca City cũng được nhiều khách hàng Hà Nội quan tâm. Phân khu Casa với các căn villa, townhouse sát biển, sở hữu 200 mẫu thiết kế độc bản kèm tầng hầm đa năng, được quy hoạch đồng bộ, tạo thành cộng đồng cư dân đẳng cấp ngay trung tâm Bãi Sau. Shophouse khối đế dưới chân các tòa tháp, trong khi đó, mang đến cơ hội kinh doanh – cho thuê đắt giá nhờ lợi thế tiếp cận dòng khách du lịch dồi dào.

Với sự phát triển của du lịch Vũng Tàu và định hướng thành “cực tăng trưởng quốc tế”, dòng sản phẩm thấp tầng Blanca City hứa hẹn trở thành tài sản hiếm, vừa để ở, vừa là tài sản khai thác thương mại lâu dài.

Phân khu thấp tầng Casa hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” của Blanca City.

Đầu tư bền vững với mô hình vận hành quốc tế

Bên cạnh hệ tiện ích khủng “all in one” với điểm nhấn công viên Sun World 15ha vận hành từ sáng tới tối, một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư Hà Nội quan tâm chính là mô hình vận hành chuyên nghiệp. Điều này hiện mới chỉ xuất hiện tại 2 tòa tháp Blanca 6, 7. Căn hộ được quản lý bởi thương hiệu khách sạn quốc tế, bảo đảm công suất khai thác ổn định nhờ hệ thống đặt phòng toàn cầu.

Blanca 6,7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác vượt trội.

Theo chia sẻ của giám đốc kinh doanh Sun Property, chủ nhân căn hộ được hưởng chương trình chia sẻ doanh thu, vừa tích lũy tài sản, vừa tạo dòng tiền thụ động bền vững. Bên cạnh đó, còn có đặc quyền nghỉ dưỡng trong hệ thống khách sạn của Sun Group giúp gia tăng trải nghiệm cá nhân.

Sự kiện giới thiệu Blanca City tại Hà Nội một lần nữa khẳng định sức hút lan tỏa của Blanca City từ Nam ra Bắc. Với kiến trúc biểu tượng, vị trí “song hải” khan hiếm, hệ sinh thái “all in one” và tầm nhìn quốc tế, dự án đã, đang và hứa hẹn chinh phục nhiều nhà đầu tư thủ đô đang tìm kiếm sự cân bằng giữa phong cách sống tinh hoa và giá trị đầu tư bền vững.