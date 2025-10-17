Cận cảnh toà nhà công nghệ ở Huế 'đứng bánh' vì nhà thầu thi công 'chạy làng'

Trước đó, liên danh Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Công Thành và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nhật Phát vượt qua 3 nhà thầu khác để trúng thầu với giá gần 34,6 tỷ đồng, giảm thầu 6,4 tỷ (giá mời thầu là gần 41 tỷ). Trong đó, Công Thành là nhà thầu chính, thi công phần xây dựng cơ bản, Hoàng Nhật Phát chỉ thi công phần PCCC. Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế (đơn vị quản lý dự án) ký hợp đồng với nhà thầu, thời gian thực hiện 600 ngày, số tiền bảo đảm dự thầu là 1 tỷ đồng.