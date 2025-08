Cận cảnh tiến độ các dự án trọng điểm thấp tầng Noble Palace của Sunshine Group

(VTC News) -

Tới đầu tháng 8, các đại công trường của Sunshine Group trên khắp cả nước bước vào giai đoạn thi công nước rút, hướng tới mục tiêu sớm bàn giao từ quý III/2025 và đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch. Tại Hà Nội, ba dự án thấp tầng trọng điểm được đẩy mạnh triển khai là Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Tay Thang Long và Noble Palace Long Bien.

Noble Palace Tay Ho bước vào giai đoạn hoàn thiện đồng loạt ba phân khu, dự kiến bàn giao từ quý III/2025

Tại Tây Hồ Tây, Noble Palace Tay Ho với bộ sưu tập gần 500 dinh thự, shop villas tại ba phân khu The Golf Mansion, The Boutique Mansion, The River Mansion đang được triển khai thi công tích cực, bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao.

Cụ thể 100% dinh thự, shop villas tại The River Mansion đã cất nóc, hiện đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện với các chi tiết ngoại thất cao cấp sử dụng vật liệu tinh tuyển như: mái ngói đen đá slate cao cấp, mái vòm sảnh tinh xảo, phào chỉ, lan can sắt mỹ thuật, cửa kính Low-E chống ồn, cách nhiệt, bậc tam cấp đá Ivory Astoria sang trọng,... cùng công nghệ phục chế thường dùng tại các bảo tàng và lâu đài cổ châu Âu, mang đến độ bền vượt thời gian cùng vẻ đẹp sắc sảo cho ngoại thất công trình.

100% villas, shop villas tại The Golf Mansion đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đồng thời, hạ tầng giao thông ngầm và cảnh quan nội khu đang được đẩy mạnh triển khai. Khu công viên cây xanh đã hình thành và đang thi công hệ thống MEP, bao gồm cấp thoát nước, điện và thông gió,… Đây là phân khu đắt giá bậc nhất dự án với tầm nhìn trực diện sân golf nội đô hiếm có.

Bộ sưu tập gần 200 căn shop villas thời thượng hội tụ tinh hóa kiến trúc châu Âu, sở hữu mặt tiền trục đường ánh sáng rộng 40m tại The Boutique Mansion đang tăng tốc triển khai, nhiều căn đã cất nóc, và đang bước vào công tác hoàn thiện cuối cùng.

Noble Palace Tay Ho đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý và được cấp phép mở bán từ 27/2/2025. Dự kiến bàn giao từ quý III/2025.

Mới đây, hai phân khu The Boutique Mansion và The Golf Mansion đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép bán cho người nước ngoài. Trước đó, vào tháng 9/2024, The River Mansion là dự án duy nhất tại quận Tây Hồ (cũ) nhận được phê duyệt tương tự, khẳng định tính pháp lý minh bạch của Noble Palace Tay Ho.

Trục đại lộ Tây Thăng Long đón tin vui, dự án Noble Palace Tay Thang Long tăng tốc để “về đích” từ quý III/2025

Là dự án trọng điểm của Sunshine Group tại phía Tây, gần 2.500 căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long với diện tích sử dụng linh hoạt từ khoảng 150m² - 600m² đang được triển khai đồng bộ với nhiều dãy nhà phố đã cất nóc và đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Dự án được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông huyết mạch như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Đại lộ Tây Thăng Long với điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại Đông Ngạc đã được tháo gỡ, mở đường cho việc hoàn thiện toàn tuyến vào quý II/2026.

Sau khi hoàn thiện, các đại lộ thương mại, tuyến phố mua sắm trải dài hàng km tại Noble Palace Tay Thang Long sẽ được tích hợp công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram, xe điện hiện đại, xe bus tự hành,…cùng những lễ hội văn hoá giải trí sôi động, trở thành tâm điểm giao thương tại phía Tây Hà Nội.

Về hạ tầng, dự án đã hoàn thiện các tuyến giao thông nội khu và đường kết nối Hoàng Quốc Việt kéo dài - trục xuyên tâm của dự án với vỉa hè đang được hoàn thiện với cây xanh, hệ thống chiếu sáng và vật liệu đá lát được tuyển chọn kỹ lưỡng, có khả năng chống trơn trượt, chịu lực tốt, độ bền lên tới hàng trăm năm, tương đương tiêu chuẩn xây dựng tại các đô thị châu Âu. Tuyến đường nối từ Quốc lộ 32 vào dự án Noble Palace Tay Thang Long cũng thi công vỉa hè, bó vỉa, chỉnh trang đồng bộ.

Song hành cùng tiến độ các dãy nhà phố, và hạ tầng, hàng loạt tiện ích trọng điểm như trường học quốc tế Sunshine School, bệnh viện 5 sao Sunshine Hospital, cảnh quan công viên (thi công kè đá, sân đường, vườn BBQ, thảm cỏ đa năng, khu quảng trường, chòi nghỉ, đường dạo bộ…) cũng đang được triển khai đồng bộ.

Noble Palace Tay Thang Long là dự án nhà phố hàng hiệu hiếm hoi phía Tây Thủ đô có mức giá chỉ từ hơn 11 tỷ đồng, dự án không chỉ có tiến độ triển khai ấn tượng mà còn sở hữu pháp lý sổ đỏ lâu dài, mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép bán cho người nước ngoài, sẵn sàng bàn giao từ quý III/2025.

Noble Palace Long Bien - Dự án bất động sản hàng hiệu thấp tầng đầu tiên tại khu Đông Hà Nội tích cực thi công, dự kiến bàn giao từ quý IV/2025

Long Biên đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược, mở ra diện mạo đô thị hiện đại và đồng bộ bậc nhất phía Đông Hà Nội. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là cầu Trần Hưng Đạo - biểu tượng kết nối mới giữa Long Biên và trung tâm Hoàn Kiếm sắp khởi công.

Tính đầu tháng 8/2025, gần 200 dinh thự tại dự án Noble Palace Long Bien đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công với tiến độ đồng bộ tại cả hai phân khu Venus và Artemis, với gần 45% số căn đã cất nóc và đang triển khai hoàn thiện ban đầu như: xây tường, trát mặt ngoài, thi công hệ mái,… tạo tiền đề vững chắc cho các công đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép bán cho người nước ngoài, với tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ và dự kiến bàn giao từ Quý IV/2025, Noble Palace Long Bien đang khẳng định vị thế của một dự án biệt thự hàng hiệu cao cấp với tốc độ thi công vững chắc và chất lượng thi công vượt trội.

Theo Sunshine Group, dự án Noble Palace Long Bien được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn châu Âu, từng chi tiết phào chỉ, lan can, hoa văn phù điêu được chế tác công phu với vật liệu chuyên dụng trong phục chế bảo tàng, cung điện, được đồng bộ toàn dự án để tạo nên vẻ đẹp cổ điển trường tồn cùng thời gian.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo bàn giao đúng kế hoạch, Sunshine Group còn mang đến các gói nội thất hàng hiệu theo nhu cầu, do S-Decoro - đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn tư vấn và thiết kế. Giải pháp này không chỉ giúp gia chủ rút ngắn thời gian hoàn thiện mà còn tiết kiệm tới 30-40% chi phí so với tự hoàn thiện, sớm đưa sản phẩm vào khai thác sinh lời, đặc biệt hiệu quả với các căn nhà phố thương mại, shop villas.