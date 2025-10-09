Cận cảnh siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vướng vòng lao lý

Nhờ lợi thế “một bước ra sông”, “5 phút ra cao tốc”, dự án từng được môi giới “thổi giá” lên tới 2,6 tỷ đồng/nền 175 m² và từ 5,5 đến 12 tỷ đồng/nền biệt thự ven sông. Không ít khách hàng từ TP.HCM và các tỉnh lân cận xuống tiền với kỳ vọng sở hữu bất động sản ven sông hiếm hoi ở khu Đông. Thế nhưng, sau gần 10 năm khởi động, dự án vẫn không thể đi vào hoạt động.