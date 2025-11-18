Cận cảnh sạt lở, mặt đường nứt toác trên Quốc lộ 24 ở Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết vừa có báo cáo tổng hợp hư hỏng trong ngày 18/11 do ảnh hưởng của mưa trên các tuyến đường do đơn vị quản lý. (Ảnh: Q.N)