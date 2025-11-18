Cận cảnh sạt lở, mặt đường nứt toác trên Quốc lộ 24 ở Quảng Ngãi

Sạt lở, sụt lún trên Quốc lộ 24 đoạn qua Quảng Ngãi
Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết vừa có báo cáo tổng hợp hư hỏng trong ngày 18/11 do ảnh hưởng của mưa trên các tuyến đường do đơn vị quản lý. (Ảnh: Q.N)
Cụ thể, trên Quốc lộ 24, đoạn từ Km76+900 đến Km76+960 (thuộc địa phận xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn gây sụt lún taluy âm kéo 1/2 mặt đường. Chiều dài khoảng 60m, bề rộng vết nứt từ 15cm-30cm, chiều sâu xuống nền đường khoảng 15cm-60cm.
Đơn vị quản lý đã rào chắn, dựng barie tại hai đầu đoạn tuyến để người dân và phương tiện tham gia giao thông nhận biết, chủ động phòng tránh, đồng thời đắp bù cấp phối, đá hộc nhằm hạn chế khả năng vết nứt mở rộng thêm.
Mặt đường Quốc lộ 24 thuộc địa phận xã Kon Plong nứt toác.
Trong khi đó, ở xã Măng Đen, tại Km109+800, sạt lở taluy dương khiến đất tràn xuống mặt đường. Đoạn từ Km112+100 đến Km112+195, mặt đường phía bên phải tuyến bị trồi lún. Đơn vị đã đắp cấp phối mặt đường đảm bảo giao thông tạm thời.
Tại Km127+940 (thuộc địa phận xã Đăk RVe), qua công tác tuần tra, kiểm tra, đơn vị quản lý nhận thấy mái taluy dương (kết cấu đá tự nhiên, dài khoảng 100m, cao khoảng 6m–7m) xuất hiện vết nứt có bề rộng khoảng 13cm.
Vết nứt đang có dấu hiệu mở rộng thêm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở xuống mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến.
