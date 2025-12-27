Cận cảnh sân khấu Sen Hồng trước ngày thành bãi giữ xe metro

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối năm, khu vực sân khấu Sen Hồng thuộc khu B công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM) gần như vắng bóng người. Công trình từng là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa này bị bỏ hoang từ năm 2019; phần mặt bằng phía trên xuống cấp, cỏ mọc xen kẽ, nhiều hạng mục bong tróc, hư hỏng do không được sử dụng trong thời gian dài.