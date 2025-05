Cận cảnh hiện trường xe tải chở cát đâm loạt xe máy khiến 5 người thương vong

Khoảng 8h10 cùng ngày, xe tải mang BKS 76H-026.17 do ông T.V.Đ. (35 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái, chạy trên Quốc lộ 1A. Khi đến thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tài xế Đ. đánh lái né chiếc xe máy đang băng qua đường thì xảy ra va chạm với 3 phương tiện gồm xe máy do ông Tr.B. (52 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển cùng chiều, xe máy do chị N.T.Th. (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) cầm lái chở theo một cháu nhỏ và chiếc xe máy còn lại chưa rõ người điều khiển.