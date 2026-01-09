Cận cảnh dự án xử lý rác thải hơn 85 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ở Huế

Nhà máy xử lý rác hơn 85 tỷ làm mãi không xong ở TP Huế
Cuối năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) quyết định phê duyệt dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm. Dự án được triển khai trên diện tích đất đồi núi rộng khoảng 20 ha nay thuộc xã Bình Điền (TP Huế). Dự án thi công năm 2018 với tổng trị giá vốn gần 86 tỷ đồng, triển khai qua 2 giai đoạn.
Trong giai đoạn 1, với trị giá đầu tư 69 tỷ đồng, dự án tập trung thực hiện các hạng mục, như: San nền (diện tích 15,5ha); xây dựng sân, đường bê tông nội bộ hơn 14.400m2, xây dựng 2 ô chôn lấp rác có dung tích chứa 121.000m3; hệ thống thu gom nước ngầm đáy ô chôn lấp dẫn vào hồ sinh học. Cùng với đó là các hạng mục cổng tường rào, hệ thống cấp nước, thu gom nước rỉ rác, giếng quan trắc, khu xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy…
Theo tiến độ đặt ra, dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành vào quý IV năm 2022, với công suất xử lý 150 tấn rác/ngày đêm. Tuy nhiên, do các nhà thầu là Công ty TNHH Tân Bảo Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh (Công ty Thiên Phát Thịnh) triển khai chậm tiến độ, nên dự án được gia hạn tiếp tục thực hiện đến 31/12/2023 nhưng sau đó vẫn tiếp tục "dậm chân tại chỗ".
Đến những ngày đầu tháng 1/2026, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án tiếp tục "án binh bất động", một số hạng mục bị bỏ hoang phế, vật dụng nằm ngổn ngang giữa những bãi đất trống.
Nhiều hạng mục xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng, ống nhựa bị vỡ thành mảng lớn.
Liên quan đến dự án này, Thanh tra TP Huế cũng chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, tại Gói thầu số 19 thuộc dự án này, chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh toán hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thiết bị PCCC bao gồm ba thiết bị với tổng giá trị 323 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thực tế, các thiết bị này hoàn toàn không có tại công trình.
Giải trình về vấn đề trên, chủ đầu tư cho biết, sau khi lắp đặt và nghiệm thu thanh toán xong, do đơn vị thi công sợ bị mất nên đem về cất kho của đơn vị thi công. Việc này Ban và nhà thầu có lập biên bản cam kết về việc cất giữ thiết bị.
Theo Thanh tra TP Huế, chất lượng thi công xây dựng tại Gói thầu số 8 cũng phát hiện các hạng mục công việc làm khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định.
Cụ thể, là một số khe, vị trí chưa chèn bitum nhựa đường theo thiết kế nhưng Ban nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Bên cạnh đó, hạng mục bê tông gia cố mái taluy (tuyến số 2 và 3) xuất hiện hư hỏng do ảnh hưởng mưa bão từ các năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.
Qua kiểm tra, Thanh tra TP Huế cũng phát hiện tại Gói thầu số 8 và số 19, nhiều vị trí thi công chưa đảm bảo kích thước lớp kết cấu theo bản vẽ thiết kế. Việc này dẫn đến khối lượng thực tế thấp hơn khối lượng nghiệm thu, tương ứng số tiền chênh lệch phải giảm trừ là hơn 205 triệu đồng.
Thanh tra TP Huế cũng chỉ rõ nghịch lý về nguồn rác đầu vào. Nhà máy được thiết kế công suất xử lý 150 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện nay rác thải sinh hoạt của TP Huế được chuyển về Nhà máy điện rác Phú Sơn (công suất 600 tấn/ngày đêm). Lượng rác còn lại tại khu vực lân cận dự án chủ yếu tập trung ở địa bàn các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Thu, Phong Dinh chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm và đang được xử lý tại bãi rác khác.
"Vì vậy, với công suất thiết kế được phê duyệt xử lý 150 tấn/ngày đêm thì hiện nay chưa xác định được cụ thể nguồn cung cấp rác, khối lượng và công suất vận chuyển đến Bãi rác Hương Bình...", kết luận của Thanh tra TP Huế nêu rõ.
