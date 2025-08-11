Cận cảnh đoàn tàu du lịch sang chảnh như máy bay lần đầu sản xuất tại Việt Nam

Đoàn tàu chạy trên cung đường sắt Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại với thời gian 2 ngày/chuyến. Chiều Hà Nội đi Đồng Hới, tàu xuất phát lúc 20h5 tại ga Hà Nội và đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại từ Đồng Hới về Hà Nội, tàu khởi hành lúc 15h20 và đến ga Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.