Cận cảnh đoàn tàu du lịch sang chảnh như máy bay lần đầu sản xuất tại Việt Nam

Tối 10/8, đoàn tàu JQB1/JQB2 trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị) được Công ty TNHH Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin (Việt Nam) khai trương. Đoàn tàu sẽ có lịch trình chạy cách nhật 2 ngày/đôi tàu.
Đây là đoàn tàu khách 13 toa xe chất lượng cao, được ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam.
Toàn tàu được trang bị hệ thống phát wifi, giúp hành khách có thể thoải mái sử dụng mạng Internet suốt quá trình di chuyển. Điều hòa không khí phân khu, có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu.
Khoang giường nằm mỗi giường đều có 1 tivi để đáp ứng nhu cầu giải trí của hành khách.
Tại khoang thường, ghế ngồi có thể xoay 360 độ, tạo điều kiện giao tiếp tốt nhất cho hành khách nếu có nhu cầu.
Toa hàng ăn được trang trí đẹp mắt, thực đơn đa dạng.
Toàn bộ các toa tàu được lắp đặt hệ thống cửa ra vào tự động, hiện đại.
Hệ thống vệ sinh hút chân không sạch sẽ, không mùi, tương tự như trên máy bay.
Tàu có 6 toa giường nằm mềm và 5 toa xe ghế ngồi mềm, mỗi toa giường nằm mềm có 28 giường.
Dù mới vận hành chuyến đầu tiên khởi hành từ ga Hà Nội nhưng đoàn tàu du lịch cao cấp này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều hành khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Đoàn tàu chạy trên cung đường sắt Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại với thời gian 2 ngày/chuyến. Chiều Hà Nội đi Đồng Hới, tàu xuất phát lúc 20h5 tại ga Hà Nội và đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại từ Đồng Hới về Hà Nội, tàu khởi hành lúc 15h20 và đến ga Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.
Giá vé bình quân là 620.000 đồng/vé ghế ngồi và 1.135.000 đồng vé giường nằm. Đặc biệt, hành khách mua vé trong 10 ngày đầu khai trương sẽ được giảm giá thêm 10% mỗi vé.
