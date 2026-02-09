Cận cảnh chiếc xe đắt thứ hai thế giới của Nữ hoàng Elizabeth II

(VTC News) -

Lúc sinh thời, Nữ hoàng Elizabeth II vốn là người có niềm đam mê lớn với các dòng xe hơi. Trong bộ sưu tập của bà, đáng chú ý nhất là chiếc xe chuyên dụng độc bản do thương hiệu Bentley chế tạo.

Chiếc Bentley State Limousine của Nữ hoàng Anh có giá trị ước tính khoảng 10 triệu USD ở thời điểm ra mắt.

Tại thời điểm ra mắt, đây được ghi nhận là mẫu xe mới đắt thứ hai thế giới với mức giá lên tới 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng).

Mẫu xe này có tên gọi chính thức là Bentley State Limousine, được bàn giao vào năm 2002 nhân dịp kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng.

Bentley chỉ sản xuất đúng hai chiếc trên toàn cầu, biến nó thành một trong những dòng xe hiếm nhất từng xuất xưởng. Thay vì tùy biến từ một mẫu xe có sẵn, hãng xe Anh quốc đã xây dựng một hệ thống gầm bệ hoàn toàn mới để có thể chịu được trọng lượng cực lớn từ lớp giáp bảo vệ và các hệ thống an ninh phức tạp.

Thiết kế của xe ưu tiên sự trang trọng và khả năng quan sát từ bên ngoài cho công chúng.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 6.75 lít, chia sẻ chung cấu hình với các dòng xe Rolls-Royce cùng thời kỳ.

Dù sở hữu sức mạnh lớn, xe không được thiết kế để chạy tốc độ cao mà ưu tiên sự êm ái, trang trọng khi di chuyển chậm trong các sự kiện nghi lễ. Toàn bộ thân xe và cửa kính được gia cố đặc biệt để chống đạn và các vụ nổ.

Thậm chí, khoang lái có thể đóng kín hoàn toàn để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng chất độc hóa học. Lốp xe được gia cố bằng sợi Kevlar, cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị đâm thủng.

Thiết kế nội thất cũng mang đậm dấu ấn cá nhân của Nữ hoàng. Các cửa sổ được làm lớn để công chúng có thể quan sát rõ người ngồi bên trong. Trần xe được thiết kế cao để Nữ hoàng có thể bước vào mà không cần cúi đầu quá thấp.

Khoang nội thất được chế tác thủ công với các vật liệu cao cấp dành riêng cho hoàng gia.

Ghế sau được bọc bằng lông cừu thượng hạng, mang lại sự thoải mái tối đa. Các cánh cửa được tính toán kỹ lưỡng để có thể mở và đóng một cách nhẹ nhàng, giúp Nữ hoàng ra vào xe một cách thanh thoát.

Hiện tại, hai chiếc Bentley đặc biệt này vẫn tiếp tục phục vụ Hoàng gia Anh dưới thời Vua Charles III. Đây vẫn được xem là những biểu tượng của sự sang trọng kết hợp cùng công nghệ bảo vệ hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.