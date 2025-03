Cẩm nang 'đu Idol' tại Road to 8Wonder tại 'đảo tỷ phú'

(VTC News) -

Hàng loạt hoạt động bên lề hấp dẫn, những bất ngờ đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ cùng các ưu đãi độc quyền tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng) sẽ mang đến một hành trình đáng nhớ cho khán giả tham dự.

Thảnh thơi với hành trình miễn phí tới Thành phố Đảo Hoàng Gia

Vinhomes Royal Island sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay trung tâm thành phố Hải Phòng, thuận tiện kết nối với các khu vực lân cận. Du khách tới Road to 8Wonder có thể trải nghiệm xe buýt điện VinBus hoạt động miễn phí đến 24h trong ngày diễn ra sự kiện.

Trong đó, tuyến HP1 xuất phát từ Vincom Imperia, đi qua các đường Hùng Vương, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Lê Thánh Tông, Lê Lai, Ngô Quyền đến bến tàu Vinhomes Royal Island và ngược lại. Tuyến HP2 khởi hành từ Vinhomes Marina, đi qua các đường Võ Nguyên Giáp, Hồ Sen, Tô Hiệu, Lạch Tray, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong, Lê Lai, Ngô Quyền và kết thúc tại bến tàu Vinhomes Royal Island.

Bên cạnh đó, khán giả có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân và gửi xe miễn phí tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, ngay khu vực diễn ra đại nhạc hội.

Hai chuyến xe VinBus hoàn toàn miễn phí đưa khán giả đến xem đại nhạc hội Road to 8Wonder

Thiên đường trải nghiệm hấp dẫn bền lề đại nhạc hội

Bên cạnh sân khấu hoành tráng, khán giả đến với đại nhạc hội Road to 8Wonder sẽ được hòa mình vào loạt hoạt động bên lề sôi động diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/3.

Những người yêu công nghệ có cơ hội lái thử ô tô điện VinFast trong khung giờ từ 10h đến 23h, trong khi các tín đồ ẩm thực có thể khám phá khu vực VinWonders với vô số món ăn hấp dẫn. Đặc biệt, cộng đồng fan K-pop không thể bỏ lỡ Fandom K-pop Minigame với những phần quà thú vị và màn trình diễn K-pop Random Dance từ 16h đến 17h; DJ Show từ 19h đến 20h.

Sắc màu K-Pop rực rỡ sẽ bao trùm Thành phố Đảo Hoàng Gia trong 2 ngày 15-16/3.

Ngoài ra, dọc Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, các hoạt động giải trí tương tác cũng diễn ra xuyên suốt, từ không gian hoàng hôn lãng mạn với tầm nhìn ngoạn mục về bến cảng Hải Phòng đến khu trò chơi vòng quay ngựa gỗ, cốc xoay, mang đến trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo cho mọi lứa tuổi.

Không gian thoáng đãng với vô vàn trải nghiệm thú vị tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên.

Thưởng thức ẩm thực đỉnh cao với ngàn ưu đãi hấp dẫn

Trong tuần diễn ra đại nhạc hội Road to 8WONDER, các nhà hàng và quán ăn tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên sẽ mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn, giảm giá lên đến 15%.

Các tín đồ hải sản có thể thưởng thức buffet tại Nhà hàng Đoàn Gia chỉ từ 400.000 đồng/người hoặc combo lẩu cá song tại Đoàn Viên với giá 999.000 đồng. Nếu yêu thích đồ nướng, Texgrill sẽ mang đến combo sườn nướng châu Âu chỉ 850.000 đồng, trong khi Beer-Steak có set lẩu nướng từ 239.000 đồng.

Amso Grill giảm ngay 15% trên tổng hóa đơn khi check-in. Các “tín đồ” của món gà rán có thể lựa chọn Doduram Chicken với loạt set gà chỉ từ 400.000 đồng, trong khi Bò Nhúng Dấm Tỳ Hưu mang đến combo lẩu bò nhúng dấm chỉ từ 599.000 đồng kèm ưu đãi tặng đồ uống miễn phí.

Hơn 200 nhà hàng, quán ăn tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên sẽ mang tới thực đơn ưu đãi hấp dẫn cho các thực khách.

Không chỉ có ẩm thực, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên còn là thiên đường dành cho các tín đồ cà phê và trà sữa. Mixue tặng một ly nước khi mua năm ly; Trung Nguyên Coffee giảm ngay 10%; còn Le Jardin Café & Bistro áp dụng ưu đãi "Đi 4 tính tiền 3".

Du khách cũng có thể ghé Nightlife để nhận cocktail miễn phí vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, khán giả có thể trải nghiệm tốc độ tại Gokart Vũ Yên với đường đua lớn nhất Hải Phòng. Trải nghiệm chắc chắn sẽ hút đông đảo các bạn trẻ khi đưa ra ưu đãi giảm 20% vé cho nhóm từ ba người, tặng một lượt chơi miễn phí khi đặt trước combo năm lượt.

Du khách trẻ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trải nghiệm tốc độ tại đường đua Gokart.

Loạt bất ngờ fan dành tặng Idol

Ngay lúc này, người hâm mộ đang đếm từng ngày được gặp thần tượng tại Road to 8Wonder. Không chỉ mong chờ thời khắc gặp gỡ trên sân khấu, các fandom cũng đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên những bất ngờ đặc biệt cho thần tượng.

Trong đó, hội "hậu cung" FLASH đã kỳ công chuẩn bị một photobooth như triển lãm thu nhỏ, tái hiện hành trình nghệ thuật đáng nhớ của RHYDER. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là mascot nam ca sĩ cao 5m, hứa hẹn trở thành tâm điểm check-in cực hot tại sự kiện.

Photobooth với mascot khổng lồ cao 5m mà fan Rhyder dành tặng thần tượng.

Fan của Quang Hùng MasterD cũng không kém cạnh khi trang trí photobooth với hình thần tượng cùng những đặc sản trứ danh như bánh đa cua và chí chương, thay cho lời chào thân thương từ quê nhà gửi đến nam ca sĩ. Độc đáo không kém là hình ảnh một đoàn tàu được trang trí riêng để chào mừng B.I quay trở lại Việt Nam, mang thông điệp “Welcome back to Vietnam, B.I”, thể hiện sự trân trọng và yêu mến của fandom gửi tới idol.

Chuyến tàu B.I Special đặc biệt chào đón nam rapper quay trở lại Việt Nam.

Xứng danh Nhà tài trợ Vàng, Techcombank đồng hành cùng Road to 8WONDER mang đến những màn trình diễn đỉnh cao cùng loạt ưu đãi và quà tặng siêu hấp dẫn. Chỉ cần mang CCCD ghé thăm các gian hàng di động của Techcombank vào ngày 15/3 và trải nghiệm các giải pháp tài chính thông minh, du khách sẽ nhận ngay những phần quà độc quyền, như gấu bông xinh xắn, túi tote thời trang hay những chiếc ô cá tính.

Đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon diễn ra lần đầu tiên tại Vinhomes Royal Island do Tập đoàn Vingroup tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng gồm Ngân hàng Techcombank và Xanh SM, đơn vị bảo trợ truyền thông Chuyện của Hà Nội.

- Thời gian: Ngày 15/3/2025

- Địa điểm: Quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island - Vũ Yên, Hải Phòng.