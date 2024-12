Cách sử dụng điều hòa bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

(VTC News) -

Vừa muốn tận hưởng không khí ấm áp trong mùa đông, vừa muốn tiết kiệm điện năng là mong muốn chính đáng của mọi gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách tối ưu hiệu quả hoạt động của thiết bị, dẫn đến hao phí điện năng, tổn hại sức khỏe.

Dưới đây là những mẹo sử dụng điều hòa 2 chiều đúng chuẩn chuyên gia.

Ưu tiên mở cửa sổ hoặc lắp đặt các thiết bị cấp khí tươi

Khi sử dụng điều hòa, việc đóng kín cửa ra vào và cửa sổ để hạn chế thất thoát nhiệt là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, không ít người vẫn tiếp tục đóng kín cửa ngay cả khi đã tắt thiết bị, nhằm duy trì nền nhiệt trong phòng.

Không khí trong nhà tiềm ẩn nhiều tác nhân gây ô nhiễm.

Theo các chuyên gia, đây là thói quen cần thay đổi. Không khí trong không gian kín thường có mức ô nhiễm gấp 2 đến 5 lần so với không khí ngoài trời. Đặc biệt, khi căn phòng đóng kín mà không có thiết bị đối lưu không khí, cấp khí tươi (quạt, quạt thông gió,v.v.) hoạt động, lượng carbon dioxide và vi khuẩn dễ dàng tích tụ, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Do đó, để đảm bảo không gian sống trong lành, khi không sử dụng điều hòa, bạn nên mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để tạo luồng không khí thông thoáng, kết hợp sử dụng thiết bị hỗ trợ nhằm thúc đẩy quá trình đối lưu trong không gian. Việc này hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm trong phòng và cân bằng áp suất không khí, giúp điều hòa hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Nhiều người lầm tưởng, những ngày lạnh giá cần đặt nhiệt độ điều hòa thật cao. Tuy nhiên, mức nhiệt trên 30 độ C thường gây cảm giác ngột ngạt, khô da, đồng thời, khiến thiết bị quá tải, giảm tuổi thọ.

Điều chỉnh mức nhiệt hợp lý trong mùa đông.

Theo chuyên gia, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời chỉ nên duy trì ở mức 5 – 7 độ C để cơ thể kịp thích nghi. Với chế độ sưởi của điều hòa 2 chiều, nhiệt độ lý tưởng là 20 – 22 độ C vào ban ngày và 24 – 25 độ C khi ngủ, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý không chỉ bảo vệ sức khỏe, tránh sốc nhiệt mà còn giúp điều hòa hoạt động bền bỉ hơn.

Chú trọng việc cân bằng độ ẩm trong phòng

Vào mùa đông, thời tiết thường khô hanh, đặc biệt khi sử dụng điều hòa sưởi ấm, không khí trong nhà dễ trở nên khô hơn. Để cải thiện độ ẩm, bạn có thể kết hợp điều hòa với máy phun ẩm để bổ sung hơi nước, duy trì sự thoải mái trong không gian.

Chú trọng cân bằng độ ẩm trong không gian để tăng cường sự thoải mái.

Trong trường hợp không có thiết bị hỗ trợ, bạn có thể thay thế bằng cách treo khăn ẩm, đặt chậu nước trong phòng hoặc bật quạt thông gió.

Nâng cấp điều hòa cũ, kém chất lượng

Việc sử dụng điều hòa cũ hoặc kém chất lượng không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà mà còn tiêu hao điện năng. Lúc này, hiệu suất làm mát của thiết bị đã giảm sút, đồng thời, việc ‘thiếu vắng’ những công nghệ hiện đại khiến trải nghiệm sử dụng không thật sự tối ưu, nên thay thế khi thiết bị đã cũ, hư hại.

Điều hòa Panasonic 2 chiều dòng CU/CS-XZ*ZKH-8 với chức năng làm mát, sưởi ấm hiệu quả. Sản phẩm còn tích hợp công nghệ tiên tiến như nanoe™X lọc không khí, ức chế virut, vi khuẩn, nanoe-G lọc bụi mịn PM2.5, Inverter, AI.ECO tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Điều hòa Panasonic 2 chiều dòng CU/CS-XZ*ZKH-8 được nhiều gia đình ưu ái.

Cụ thể, công nghệ nanoe™ X được tích hợp trên sản phẩm thuộc thế hệ 3, có khả năng phát ra số lượng gốc OH gấp 100 lần so với thế hệ nanoe™ X đầu tiên, tương đương 4.800 tỷ gốc OH mỗi giây, loại bỏ 99,9% virut, vi khuẩn cùng các tác nhân gây dị ứng, đồng thời dưỡng ẩm cho da và tóc; kết hợp với nanoe-G, thiết bị tăng cường hiệu quả loại bỏ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM2.5 lên tới 99% (theo kiểm nghiệm từ tổ chức FCG Research Institute).

Trong khi công nghệ Inverter kiểm soát công suất thiết bị, giảm hao phí năng lượng, tính năng AI.ECO ghi nhớ và điều chỉnh mức ECO dựa trên thói quen sử dụng và điều kiện môi trường, giúp tiết kiệm đến 20% điện năng so với chế độ thông thường.

Điều hòa Panasonic 2 chiều dòng CU/CS-XZ*ZKH-8 không chỉ cải thiện chất lượng không khí mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí lâu dài cho người dùng.

Hãy chủ động tích lũy thông tin về việc sử dụng điều hòa đúng cách, nâng cấp thiết bị để bảo vệ sức khỏe gia đình và tận hưởng không gian sống chất lượng hơn. Tìm hiểu thêm về dòng điều hòa Panasonic 2 chiều dòng CU/CS-XZ*ZKH-8 tại đây.