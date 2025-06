Cách nấu canh chua cá lóc đơn giản

(VTC News) -

Nguyên liệu làm canh chua cá lóc

0,7 kg cá lóc làm sạch, 200gr giá đỗ, 200gr đậu bắp, 1/2 trái thơm, cà chua, me chín, lá bạc hà (dọc mùng), tỏi, hành tím, ớt, ngò gai, rau om và các loại gia vị.

Canh chua cá lóc nấu kiểu miền Nam. (Ảnh: Đ.V)

Sơ chế nguyên liệu

Cá lóc làm sạch, cạo vảy rồi rửa với nước muối cho sạch nhớt, giảm mùi tanh. Bạn có thể dùng thêm chanh hoặc giấm để rửa cá. Sau đó rửa sạch lại với nước rồi thái thành từng khúc nhỏ vừa ăn.

Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Trái thơm gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát nhỏ. Bạc hà tước vỏ, rửa sạch, thái thành từng khúc vừa ăn. Đậu bắp rửa sạch, thái khúc. Ngò gai và rau om rửa sạch, thái nhỏ.

Tỏi, hành bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt tươi rửa sạch, thái lát nhỏ. Me chua rửa sạch, để ráo.

Cách nấu canh chua cá lóc

Bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn vào. Đợi dầu nóng cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm. Khi dậy mùi thơm, bạn cho cà chua thái múi cau vào xào khoảng vài phút. Cà chua chín hơi mềm thì dùng vá (muôi) dằm nát ra để nước canh có màu đẹp hơn.

Sau đó, bạn cho trái thơm vào đảo vài phút rồi đổ một lượng nước vừa đủ (tùy số lượng người dùng). Đợi nước sôi, cho cá lóc vào và tiếp tục nấu cho chín.

Trong khi đợi cá chín, bạn nên tranh thủ làm me chua. Trái me chín, bỏ vỏ dằm với nước sôi, lọc lấy nước. Đợi cá chín thì cho nước me vào.

Tiếp theo, bạn cho đậu bắp, giá đỗ, bạc hà đã sơ chế sẵn vào nồi canh. Nấu sôi lại rồi nêm muối, hạt nêm, đường cho vừa ăn. Cuối cùng cho ngò gai, rau om vào nồi canh và tắt bếp. Như vậy, bạn đã có tô canh cá lóc nóng hổi cho bữa cơm gia đình. Nồi canh chua cá lóc ngon sẽ có hương vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa, hấp dẫn.