Cách nấu canh cá bông lau thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu làm cá bông lau nấu ngót
500gr cá bông lau tươi, cắt khúc vừa ăn; cà chua chín, nửa trái thơm, hành tím, tỏi, rau ngò gai, hành lá, thì là.
Gia vị: muối, hạt nêm, đường, nước mắm, tiêu.
Các bước chế biến
Sơ chế nguyên liệu
Cá bông lau mua về rửa sạch, chà xát với ít muối hoặc chanh để khử mùi tanh. Cắt khúc vừa ăn, để ráo. Cà chua cắt múi cau, thơm cắt miếng vừa ăn. Các loại rau thơm rửa sạch, hành tỏi băm nhỏ.
Nấu canh
Bạn bắc nồi lên bếp, cho chút dầu ăn, phi hành tím và tỏi cho thơm. Cho cà chua vào xào đến khi ra màu đỏ đẹp mắt. Thêm khoảng 1 lít nước vào nồi, đun sôi. Cho cá bông lau vào, hạ lửa vừa để cá chín đều, không bị nát.
Bạn tiếp tục cho thơm vào nồi, nêm nếm với muối, nước mắm, đường và hạt nêm cho vừa khẩu vị. Khi cá đã chín mềm, cho hành lá, ngò gai, thì là vào nồi. Tắt bếp, rắc thêm chút tiêu xay để dậy mùi thơm.
Cá bông lau nấu ngót ngon nhất khi ăn nóng cùng cơm trắng. Vị ngọt của cá hòa với nước canh chua nhẹ, thanh mát, rất thích hợp trong những ngày hè oi bức hay những bữa cơm sum vầy gia đình. Cá bông lau chấm với nước mắm nguyên chất và ớt cắt nhỏ rất đưa cơm.
Cá bông lau là loại cá giàu chất đạm, ít xương dăm, dễ ăn. Khi nấu ngót, phần mỡ cá tiết ra làm nước canh thêm béo nhưng không ngấy, rất tốt cho sức khỏe người già và trẻ nhỏ.
