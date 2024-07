Cách mix blazer ngắn tay cho quý cô công sở trong mùa hè

(VTC News) -

Mùa hè, các quý cô công sở thường ưu tiên lựa chọn những mẫu áo blazer ngắn tay để diện đến nơi làm việc. Để có vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu, các quý cô hãy lưu ý cách mix blazer ngắn tay cho mùa hè dưới đây.

Áo blazer ngắn tay là gì?

Áo blazer hay còn được gọi là áo khoác blazer, là loại trang phục được thiết kế dựa trên hình ảnh của áo khoác suit nhưng do đặc trưng về đường may nên kiểu dáng của blazer sẽ rộng rãi, trẻ trung hơn so với những bộ suit tiêu chuẩn.

Áo blazer đem lại vẻ đẹp phóng khoáng, trẻ trung, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, chỉn chu, rất phù hợp cho tủ đồ của các quý cô công sở.

Áo blazer ngắn tay được nhiều quý cô công sở yêu thích trong mùa hè.

Áo blazer ngắn tay là loại áo có phom dáng blazer nhưng được biến tấu với phần tay ngắn. Thông thường, áo blazer ngắn tay sẽ được sử dụng vào mùa hè vì phần tay ngắn sẽ đem đến cảm giác mát mẻ, thoải mái hơn cho người mặc trong tiết trời oi bức.

Những chiếc blazer ngắn tay được diện vào mùa hè cũng sẽ được may từ các chất liệu mỏng, nhẹ nhưng vẫn giữ phom tốt để vừa đem lại vẻ chỉn chu, thanh lịch vừa không khiến người mặc bị "ngộp".

Cách mix blazer ngắn tay trong mùa hè cho phái nữ

Nếu yêu thích vẻ đẹp chỉn chu thanh lịch nhưng vẫn phóng khoáng của chiếc blazer ngắn tay, các quý cô có thể lưu ý những cách mix đồ dưới đây.

Blazer ngắn tay với quần jeans, quần tây

Blazer ngắn tay có thể mix cùng các loại quần dài để có được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch cho người mặc.

Áo blazer ngắn tay mix cùng quần tây hoặc quần jeans cho quý cô vẻ đẹp chỉn chu, thanh lịch.

Nếu yêu thích sự phóng khoáng, năng động và trẻ trung, bạn hãy mix blazer ngắn tay với những mẫu quần jeans.

Trong khi đó, quần tây mix cùng blazer ngắn tay sẽ tăng tối đa nét đẹp thanh lịch, chỉn chu cho set đồ diện khi đi làm.

Blazer ngắn tay với quần shorts hoặc chân váy ngắn xếp ly

Nếu blazer ngắn tay mix quần dài phù hợp với các quý cô thích vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng thì các cô nàng công sở yêu vẻ đẹp nữ tính, năng động có thể diện blazer ngắn tay với quần shorts hoặc chân váy ngắn xếp ly.

Mix áo blazer ngắn tay với quần shorts hoặc chân váy ngắn xếp ly đem lại cho bạn gái nét đẹp nữ tính, năng động.

Những chiếc quần shorts đem lại nét năng động, trẻ trung cho quý cô, khi mix cùng blazer ngắn tay sẽ giúp bạn có outfit phù hợp để diện tới công sở trong mùa hè.

Chân váy ngắn xếp ly thường được các cô gái yêu thích sự nữ tính, trẻ trung lựa chọn. Muốn tôn lên nét nữ tính, năng động nơi công sở, quý cô đừng ngại mix chân váy ngắn xếp ly với chân váy ngắn xếp ly.

Blazer ngắn tay với áo quây hoặc áo hai dây

Áo quây hoặc áo hai dây chính là "chân ái" của những chiếc blazer ngắn tay. Những chiếc áo này khi mix cùng blazer ngắn tay không chỉ đem đến outfit gọn gàng, thanh lịch mà còn giúp người mặc có cảm giác thoải mái, mát mẻ trong mùa hè.

Áo quây, áo hai dây là "chân ái" của áo blazer ngắn tay.

Ngoài ra, khi diện áo quây hoặc áo hai dây cùng blazer ngắn tay, các quý cô có thể phối hợp với nhiều món đồ khác như quần jeans, quần tây, chân váy...

Blazer ngắn tay thay thế sơ mi

Nếu không muốn mặc quá nhiều lớp áo, bạn hoàn toàn có thể diện blazer ngắn tay như một chiếc áo sơ mi thông thường.

Bạn hoàn toàn có thể biến blazer ngắn tay thành 1 chiếc áo sơ mi thông thường.

Set đồ này sẽ giúp các quý cô công sở có vẻ đẹp mạnh mẽ, gợi cảm, phóng khoáng mà không kém phần chỉn chu, thanh lịch, phù hợp với môi trường công việc.