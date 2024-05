Cách mặc trang phục màu be nhẹ mát trong mùa hè

(VTC News) -

Màu be là gam màu trung tính, nhẹ nhàng và thanh lịch, rất phù hợp cho những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, để biến hóa trang phục màu be trở nên đa dạng và thu hút hơn, bạn cần bỏ túi ngay những bí kíp phối đồ "siêu đỉnh" sau đây:

Chọn chất liệu phù hợp

Ưu tiên các chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát như cotton, linen, voan,... để tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Tránh các chất liệu dày, nóng như da, dạ,... vì sẽ khiến bạn cảm thấy bí bách và khó chịu.

Trang phục màu be rất phù hợp cho những ngày hè nóng bức.

Lựa chọn trang phục

Bạn có thể chọn những món đồ đơn giản, dễ dàng phối đồ, phù hợp cho mọi hoàn cảnh như áo thun màu be, áo sơ mi be, quần dài màu be... Áo croptop be thể hiện sự trẻ trung, năng động, "gây bão" cho những buổi dạo phố hay "cháy" hết mình tại bãi biển.

Váy hoặc đầm maxi màu be nhẹ sẽ không chỉ giúp bạn trông sang trọng mà còn tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái trong ngày hè. Váy liền "cứu cánh" cho những ngày vội vã, giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đẹp xuất sắc.

Kết hợp màu sắc

Màu be có thể dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên những set đồ đa dạng và phong cách. Một số gợi ý phối màu ăn ý với be: trắng, xanh pastel, xanh navy, đen,...Bạn cũng có thể sử dụng các họa tiết như hoa, kẻ sọc,... để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp nhiều màu be, tạo nên sự biến chuyển tinh tế giữa các sắc thái be khác nhau - là xu hướng thời trang mới mẻ, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và đẳng cấp cho người mặc.

Màu be dễ phối với nhiều loại trang phục, màu sắc.

Phụ kiện

Khi kết hợp trang phục màu be, bạn có thể thêm các phụ kiện như một chiếc dây chuyền mảnh mai, một chiếc nơ nhỏ, hoặc một chiếc dây đeo vai màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn và làm cho trang phục trở nên sinh động hơn.

Có thể mang thêm túi cói mang đến vẻ mộc mạc hay mũ rộng vành vừa giúp che nắng hiệu quả, đồng thời là điểm nhấn "đắt giá" cho trang phục. Đừng quên chọn những đôi giày thoải mái, như sandal giày thể thao, hoặc giày bệt, để hoàn thiện phong cách của bạn.

Một số lưu ý khi diện trang phục màu be

Nên chọn trang phục có độ rộng rãi vừa phải, tránh quá ôm sát cơ thể để tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Chọn nội y màu nude hoặc màu be để tránh lộ viền. Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.