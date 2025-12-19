Cách làm tôm hùm cháy tỏi đơn giản, thơm ngon

Nguyên liệu chế biến
1 con tôm hùm bông hoặc tôm hùm xanh 1-1,2kg, tỏi băm nhuyễn, bơ lạt, rượu trắng, rau mùi, hành lá.
Gia vị: muối, đường, hạt nêm, tiêu xay.
Sơ chế
Tôm hùm rửa sạch, dùng bàn chải chà kỹ phần vỏ. Chẻ dọc thân tôm, giữ nguyên phần đầu để tạo hình đẹp. Rút chỉ đen ở lưng tôm, để ráo nước.
Ướp nhẹ thịt tôm với chút muối, tiêu và rượu trong 5 phút để khử mùi tanh, không ướp lâu để tránh mất vị ngọt.
Cách làm tôm hùm cháy tỏi
Phi tỏi “cháy vàng”
Bạn đun nóng dầu ăn, cho tỏi vào phi lửa vừa. Khi tỏi chuyển màu vàng nhạt, vớt ra để ráo (tránh phi tỏi quá tay sẽ khiến tỏi bị đắng).
Áp chảo tôm hùm
Cho bơ lạt vào chảo khác, đun cho bơ tan chảy. Đặt tôm hùm vào, áp mặt thịt xuống trước, lửa vừa lớn để thịt săn nhanh, khóa độ ngọt của tôm lại. Lật mặt vỏ tôm rồi áp chảo thêm 1–2 phút.
Tạo lớp cháy tỏi
Bạn rắc 1/2 tỏi phi đều lên phần thịt tôm. Sau đó cho chút hạt nêm và một ít đường để dậy hương vị món ăn, đảo nhẹ tay.
Bạn tiếp tục rim thêm 2–3 phút cho tỏi bám đều, tôm chín hồng, tỏa mùi thơm đặc trưng.
Gắp tôm ra đĩa lớn, rắc thêm 1/2 tỏi phi còn lại và thêm chút tiêu xay. Trang trí bằng rau mùi hoặc hành lá cắt nhỏ. Dùng tôm hùm cháy tỏi nóng kèm bánh mì, chấm với muối tiêu chanh.
Lưu ý:
Nên dùng tỏi ta tép nhỏ, mùi thơm nồng giúp món ăn dậy vị hơn. Không chiên tôm quá lâu, bởi thịt tôm hùm rất dễ khô, chỉ cần vừa chín tới. Bạn có thể biến tấu như thêm chút ớt băm hoặc sa tế nếu thích vị cay nhẹ.
Bình luận