Cách làm thủ tục đi máy bay bằng VNeID, không cần qua quầy

Từ ngày 1/12, hành khách đi máy bay có thể thực hiện thủ tục qua VNeID, chỉ làm thủ tục tại quầy nếu có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt. Với chức năng làm thủ tục trực tuyến được tích hợp trên ứng dụng VNeID, quy trình làm thủ tục của hành khách sẽ nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo an toàn.

Theo khuyến cáo của các hãng bay, để sử dụng VNeID làm thủ tục khi đi máy bay, hành khách cần đảm bảo tài khoản VNeID đạt mức độ 2, thông tin cá nhân phải trùng hợp với vé máy bay, ứng dụng VNeID phải được cài đặt và kết nối với hãng hàng không.

Cách sử dụng VNeID khi làm thủ tục bay:

Trước hết, hành khách cần đăng nhập vào tài khoản VNeID mức độ 2 trên điện thoại. Sau đó, hành khách vào mục "Dịch vụ khác" trên giao diện chính của VNeID.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Tiếp tục chọn “Dịch vụ hàng không”, sau đó tiếp tục nhấn “Check in online” và chọn hãng hàng không.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Hệ thống sẽ cập nhật tự động và chuyển hướng hành khách qua ứng dụng của hãng hàng không để hoàn tất eKYC (xác thực khuôn mặt) và nhận thẻ lên máy bay điện tử.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Sau khi hoàn tất eKYC qua ứng dụng hãng hàng không, khi đến sân bay, khách hàng thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay và cửa lên tàu bay.

Những lưu ý khi sử dụng VNeID đi máy bay

Để đảm bảo quá trình làm thủ tục bay bằng VNeID diễn ra suôn sẻ, hành khách chú ý đảm bảo thông tin giấy tờ trên VNeID phải còn hiệu lực. Nếu CCCD đã hết hạn, dữ liệu tương ứng trên VNeID cũng không còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, hành khách nên mang theo giấy tờ gốc để dự phòng trong một số trường hợp như điện thoại hết pin, sự cố kỹ thuật hoặc yêu cầu kiểm tra bổ sung.

Mã định danh phải được tạo trực tiếp trên ứng dụng VNeID tại thời điểm làm thủ tục. Ảnh chụp màn hình sẽ không được bộ phận an ninh sân bay chấp nhận. Đối với trẻ dưới 14 tuổi, ngoài thông tin định danh, vẫn cần xuất trình giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản trích lục) để hoàn tất thủ tục bay.