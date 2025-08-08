Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản

Nguyên liệu làm cơm chiên dưa bò
Một ít cơm nguội, hạt ráo, tơi; thịt bò tươi, dưa cải chua, trứng gà, hành tím băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, dưa leo, 2 trái ớt tươi.
Gia vị: hạt nêm, nước mắm, đường, nước tương, tiêu xay, bột ngọt.
Cách làm cơm chiên dưa bò
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Thịt bò sau khi thái lát mỏng, đem ướp với 1 thìa dầu ăn, nửa thìa nước mắm, chút tiêu và tỏi băm. Ướp trong khoảng 15 phút để thịt ngấm đều gia vị.
Dưa chua rửa qua một lần nước để giảm độ mặn, sau đó vắt ráo. Nếu dưa đã quá chua, có thể trần qua nước sôi rồi mới vắt. Thái dưa chua thành những miếng nhỏ.
Cơm nguội bóp tơi từng hạt để tơi cơm. Đập trứng gà vào chén, đánh tan trứng.
Bước 2: Xào thịt bò
Cho chút dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tím rồi cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Khi bò vừa chín tái, trút ra đĩa để riêng, tránh xào lâu khiến thịt bị dai.
Bước 3: Xào dưa chua
Vẫn dùng chiếc chảo đó, thêm một chút dầu nếu cần, phi thơm tỏi rồi cho dưa chua vào xào. Nêm nếm chút hạt nêm và đường cho dưa đậm đà. Xào đến khi dưa săn lại thì cho thịt bò đã xào vào đảo đều rồi tắt bếp.
Bước 4: Chiên cơm và thưởng thức
Dùng chảo lớn, cho dầu ăn vào và đợi dầu nóng thì cho cơm nguội vào chiên. Đảo cơm trên lửa lớn. Cho trứng gà vào rồi tiếp tục đảo đều tay, liên tục. Chờ cho hạt cơm giòn mẩy, vàng đều thì thêm chút nước mắm, bột ngọt cho dậy mùi và thấm gia vị.
Cuối cùng cho hỗn hợp dưa bò vào rang cùng cơm trong vài phút để cơm thấm đều các nguyên liệu.
Rắc hành lá thái nhỏ, chút tiêu xay lên cơm trước khi tắt bếp. Múc ra đĩa, ăn nóng cùng dưa leo, ớt tươi và chén nước tương rất ngon.
Bí quyết của đầu bếp:
Cơm nguội để tủ lạnh giúp hạt tơi hơn khi rang. Xào thịt bò riêng để giữ được độ mềm, không bị quắt lại khi rang lâu. Rang cơm bằng chảo dày, chống dính sẽ giúp cơm giòn ngon hơn.
Bình luận